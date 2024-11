Slovenský tím Generali získal dve prvé miesta na Global Advisor Excellence Contest

Do medzinárodnej súťaže Global Advisor Excellence Contest 2024 sa zapojilo viac ako 100 000 poradcov z 25 krajín sveta.



Slovenský tím poradcov sa umiestnil na prvých priečkach v kategórii Young Lion agent a Customer experience.





Nina Czókoly – prvé miesto v kategórii Young Lion (Nováčik)



Martin Koško – prvé miesto v kategórii Customer experience (Klientska skúsenosť)



Ján Ševčík – TOP 30 kategória Advisor (Poradca)



Ladislav Domonkoš – TOP 13 kategória Manager (Manažér)



Stanka Žáková – TOP 9 kategória Sustainability (Udržateľnosť)



Roman Bak – TOP 14 kategória DIGI



Jozef Čabala – kategória The Human Safety Net



Michal Magdoško – TOP 300 kategória Advisor (Poradca)



12.11.2024 (SITA.sk) -Šiesty ročník celosvetovej súťaže Global Advisor Excellence Contest (GAEC), ktorú každoročne organizuje skupina Generali, priniesol slovenskému tímu poradcov dve prvé miesta, ako aj niekoľko prestížnych titulov. Absolútne prvenstvo v kategórii Young Lion získala poradkyňa Nina Czókoly. Ďalšie prvenstvo patrí Martinovi Koškovi, ktorý zvíťazil v kategórii Customer experience."Aj tento rok sme mali na súťaži Global Advisor Excellence Contest 2024 vynikajúce a silné zastúpenie. Vo finále súťaže sa stretlo viac ako 100 000 poradcov z celého sveta, a preto som právom hrdý na výsledky slovenského tímu. Opäť sme v Monaku dokázali, že máme v našich radoch tých najlepších odborníkov. Gratulujem Nine Czókoly a Martinovi Koškovi k ich prvenstvám. Svojou húževnatosťou, profesionalitou a maximálnym proklientským prístupom si prvé miesta jednoznačne zaslúžia," hovorí Roman Juráš country manažér skupiny Generali pre ČR a SR.Cieľom súťaže je motivovať poradcov Generali z rôznych krajín, aby sa navzájom inšpirovali, zdieľali svoje vedomosti, skúsenosti a trendy z celého sveta. Skupina Generali zároveň kladie v súťaži dôraz na inovácie, proklientský prístup, ale aj úspešné reprezentovanie dlhodobej stratégie skupiny "Celoživotný partner24: Na ceste k rastu”.GAEC tiež oceňuje tých, ktorí sa angažujú v iniciatíve The Human Safety Net, v rámci ktorej skupina Generali pomáha rôznym komunitám – podporuje znevýhodnené rodiny s deťmi do 6 rokov či integráciu utečencov spolu s ich rodinami."Súťaž Global Advisor Excellence Contest, ktorá je pod taktovkou skupiny Generali, oceňuje a vyzdvihuje našich poradcov, ktorí reprezentujú stratégiu celoživotného partnerstva. Vášeň pre prácu a urobiť všetko pre svojich klientov ich robí skutočne výnimočnými. V skupine Generali sme hrdí na poradcov po celom svete, ktorí poskytujú inovatívne a personalizované riešenia s vynikajúcou klientskou skúsenosťou. Naším spoločným cieľom je neustále zlepšovať poradenský prístup podporovaný digitalizáciou, aby sme našim klientom umožnili žiť bezpečnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny," doplnila Isabelle Conner, riaditeľka marketingu a vzťahov so zákazníkmi skupiny Generali.Viac ako 100 000 poradcov z celého sveta sa zapojilo do súťaže, pričom na slávnostnom galavečere súťaže Global Advisor Excellence Contest 2024 v Monaku bolo ocenených až 300 najlepších účastníkov.Informačný servis