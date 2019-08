Slovenský tím tenistiek do 12 rokov získal na ME striebro

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ajaccio 11. augusta (TASR) - Slovenský tím dievčat do 12 rokov v zložení Renáta Jamrichová, Lucia Hradecká a Vanessa Nováková pod vedením kapitána Jána Matúša získal strieborné medaily na majstrovstvách Európy vo francúzskom Ajacciu. Vo finále prehrali Slovenky s Ruskami 0:3.Počas trinásťročnej histórie tohto turnaja je to vôbec prvý raz, čo sa slovenské dievčatá v tejto vekovej kategórii prebojovali do finále. Dostali sa tam po prvenstve v B-skupine, v ktorej vyhrali všetky tri stretnutia. Postupne zdolali Taliansko, Ukrajinu aj Bulharsko, informovala stránka STZ.