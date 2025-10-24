|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. októbra 2025
Slovenský tréner Adrián Guľa priviedol futbalistov Riga FC k titulu v lotyšskej lige
Tagy: Adrián Guľa
Jeho zverenci remizovali v piatkovom súboji 34. kola tamojšej Virsligy s Tukumsom 0:0, čo im stačilo na definitívu prvenstva v súťaži, ktorá sa hrá vo formáte jar-jeseň.
Zdieľať
Slovenský tréner Adrián Guľa priviedol futbalistov lotyšského Riga FC k štvrtému majstrovskému titulu v histórii klubu. Jeho zverenci remizovali v piatkovom súboji 34. kola tamojšej Virsligy s Tukumsom 0:0, čo im stačilo na definitívu prvenstva v súťaži, ktorá sa hrá vo formáte jar-jeseň.
Päťdesiatročný Guľa prevzal tím v januári tohto roka, keď skončil na lavičke cyperského Apollonu Limassol. Predtým viedol v slovenskej najvyššej súťaži Dunajskú Stredu, v minulosti aj MŠK Žilina a AS Trenčín. V zahraničí pôsobil vo Wisle Krakov i Viktorii Plzeň, bol aj kormidelníkom slovenskej reprezentácie do 21 rokov.
Riga FC sa pod jeho vedením teší z titulu dve kolá pred koncom ligy, keď má deväťbodový náskok pred obhajcom titulu RFS Riga. Mestský rival Guľovho klubu má síce víkendový zápas k dobru, ale horšie vzájomné zápasy. Klub Riga FC založili iba v roku 2014, majstrovský titul doteraz získal aj v rokoch 2018, 2019 a 2020. V play off tohtosezónnej Konferenčnej ligy vypadli zverenci slovenského kouča so Spartou Praha. Na budúci týždeň v stredu sa Riga FC ešte predstaví vo finále domáceho pohára proti FK Auda.
Tagy: Adrián Guľa
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Tipsport liga: Nitra v šlágri ukončila 10-zápasovú víťaznú sériu Slovana
Tipsport liga: Nitra v šlágri ukončila 10-zápasovú víťaznú sériu Slovana