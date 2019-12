Slovenský výrobca lahôdok Koro plánuje postaviť nový závod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2019 (Webnoviny.sk) -"Je to veľmi pekný príbeh," hovorí o začiatkoch spolupráce, "ako mladý začínajúci podnikateľ som sa na svojom starom aute vybral do Prahy, do veľkého hypermarketu Tesco na rokovanie s centrálnym nákupcom. Bol to pre mňa úžasný zážitok – a najmä, keď sme následne naštartovali spoluprácu. Pre maličkú firmu to bol neskutočný skok."Spolupráca s obchodným reťazcom posunula firmu Koro z malých prenajatých priestorov doVlastného vybudovaného závodu s rozlohou 3 500 m2. Rozširovanie Koro nekončí a aktuálne firma pripravuje výstavbu nového závodu s rozlohou 6 000 m2. "Byť dodávateľom Tesca pre nás znamenalo nielen rozšírenie výroby a investíciu do nákupu strojov a zaradení, ale najmä prijímanie nových ľudí a ich zaškolenie na Tesco štandardy," vysvetľuje V. Košin."Sme veľmi radi, že aj vďaka spolupráci s Tescom mohli mnohé slovenské rodinné firmy vyrásť na veľkých dodávateľov. Lokálne firmy sú pre Slovensko veľmi dôležité, dávajú prácu ľuďom v okolí a vytvárajú dlhoročné spolupráce," dodávaNa pulty predajní Tesca dodáva Koro– knedle, buchty na pare, chladené cesto a– medzi ktoré patrí obľúbené duo vajce, huspenina, nátierky či šaláty. Počas roka Koro dodá do obchodov reťazca 200 až 250 ton týchto výrobkov.Zaujímavosťou je, že spolupráca Kora a Tesca prispela k tomu, že po 40 rokoch bolo na Slovensku obnovené veľkoplošné pestovanie. Spracúva sa do výborných nátierok. Pre Koro tento cícer pestuje miestny farmár.Tesco malým výrobcom ponúka nielen priestor na predávanie ich produktov v rámci vybraných prevádzok, ale aj špeciálne zmluvné podmienky, flexibilný objednávkový režim či distribúciu. Cieľom je podporiť rast malých firiem. Aktuálne nájdu zákazníci na pultoch obchodov Tesco vyše 700 výrobkov od malých lokálnych dodávateľov. Mnohí slovenskí výrobcovia potravín spolupracujú s Tescom už od začiatkov pôsobenia reťazca na Slovensku.