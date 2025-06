Slovenský výstavný pavilón na EXPO 2025 v Osake dosiahol významný míľnik, prilákal už vyše milión ľudí

20.6.2025 (SITA.sk) - Výstavný priestor, v ktorom sa nachádza aj slovenská expozícia na svetovej výstave EXPO v Japonsku, dosiahol významný míľnik. Prekonal hranicu jedného milióna návštevníkov. Slovensko sa prezentuje v pavilóne Common C, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejšie výstavné priestory na podujatí. Okrem našej krajiny je súčasťou spoločného výstavného priestoru ďalších desať štátov – Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora, San Maríno, Ukrajina, Izrael, Gabon, Guatemala, Panama a Uruguaj."Svetová výstava je vynikajúca platforma na prezentáciu krajín. Návštevníkom v rámci národnej expozície predstavujeme špecifiká a unikátnosti, vzbudzujeme ich zvedavosť a výrazným spôsobom podporujeme príjazdový cestovný ruch. Viac ako milión ľudí, ktorí prišli do nášho zdieľaného výstavného priestoru, jasne hovorí o tom, že Slovensko sa na vzdialenom ázijskom trhu prezentuje efektívne s viditeľným výsledkom propagácie v medzinárodnom meradle," uviedol generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL Pri príležitosti prekonania hranice miliónteho návštevníka haly Common C pripravili jednotlivé zúčastnené krajiny špeciálne podujatie prístupné pre všetkých návštevníkov. Dopoludňajší program bol venovaný deťom, ktoré mali možnosť prostredníctvom kreslenia a vyfarbovania hravým spôsobom objavovať rozmanitosť jednotlivých krajín. Popoludňajšie aktivity boli určené pre dospelých. Návštevníci si mohli otestovať svoje vedomosti o štátoch, ktoré sa v spoločnej výstavnej hale prezentujú, a to prostredníctvom zábavného kvízu.