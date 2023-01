Slovenský vzdušný priestor bude spolu s Českom a Poľskom chrániť aj Maďarsko, oznámil minister obrany Naď

Pripravia znenie technickej dohody

Hovorili o Ukrajine aj Balkáne

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Maďarsko sa pripojí k Česku a Poľsku a zapojí sa do ochrany vzdušného priestoru Slovenska. Informoval o tom v piatok poverený minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) pri príležitosti zahraničnej pracovnej cesty do Maďarska. V Budapešti absolvoval rokovanie s ministrom obrany Maďarska Kristófom Szalay-Bobrovniczkým Hlavnými témami boli aktuálne otázky bezpečnostnej a obrannej politiky, situácia na Ukrajine i ďalšie možnosti spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny vrátane ochrany vzdušného priestoru SR. Informovala o tom tlačovej správe hovorkyňa rezortu obrany Martina Kakaščíková Ako uviedol Naď, po Česku a Poľsku bude slovenské nebo chrániť aj Maďarsko a vznikne tak reálny vyšehradský projekt, ktorý preukazuje dôležitosť V4 ako významnej platformy pre spoluprácu našich krajín.„Ide o pozitívny krok, ktorý bude z vojenského i politického hľadiska pre všetkých zúčastnených pridanou hodnotou,“ zhodnotil Naď.Priblížil, že zámerom je podpísať spoločnú politickú deklaráciu o ochrane vzdušného priestoru Slovenska na stretnutí ministrov obrany V4 v júni 2023.Dovtedy experti slovenského rezortu obrany pripravia znenie technickej dohody, ktorá upraví všeobecné a praktické aspekty tejto spolupráce.Minister obrany Naď hovoril so svojím maďarským náprotivkom aj o situácii na Ukrajine, aktuálnych transatlantických procesoch, ako aj o bezpečnostnej situácii na západnom Balkáne.Okrem toho dvojica spoločne zdieľala skúsenosti z napredovania modernizácie ozbrojených síl v oboch krajinách i z fungovania aliančných bojových zoskupení, ktoré v reakcii na ruskú agresiu vznikli na území SR i na území Maďarska.Súčasťou diskusie boli aj témy obrannej spolupráce v rámci zoskupenia krajín V4, ktorému SR predsedá do 30. júna 2023.Minister Naď v tejto súvislosti ocenil dobrú úroveň spolupráce s Maďarskom na najviditeľnejšom spoločnom projekte – Bojovej skupine EÚ krajín V4, ktorá je v pohotovosti v prvej polovici roku 2023.