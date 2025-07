Slovenský záchranný tím evakuoval z Gazy ďalšie choré deti s rodinami, Šutaj Eštok hovorí o prejave solidarity – FOTO

Modul prepravil už vyše 800 osôb

Evakuácia bola náročná

31.7.2025 (SITA.sk) - Slovenský záchranný tím evakuoval do bezpečia ďalších detských pacientov z Gazy . Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR Slovenský modul EURACARE Flight & Shelter pod vedením rezortu vnútra tak uskutočnil už šiestu zdravotnícku evakuačnú operáciu rodín s deťmi pochádzajúcich z oblasti Blízkeho východu "Evakuáciu ôsmich chronicky chorých detí a ich 30 rodinných príslušníkov do Nórska zabezpečil certifikovaný modul MV SR, ktorého súčasťou je Letecký útvar MV SR , sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra a neziskové organizácie Asociácia samaritánov SR a Johanniter-Unfall-Hilfe z Rakúska," priblížilo ministerstvo a pripomenulo, že od certifikácie v roku 2023 prepravil modul počas dvanástich nasadení už viac ako 800 osôb, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.Podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) ide tak o ďalší prejav solidarity Slovenska a tiež odhodlania byť spoľahlivým humanitárnym partnerom, ktorý je pripravený poskytnúť svoje kapacity a odborné znalosti v oblasti zdravotníckej evakuácie.Ministerstvo vnútra priblížilo, že evakuácia bola náročná logisticky aj koordinačne a bola realizovaná na základe požiadavky Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý Slovensku umožní preplatiť 75 percent priamych prevádzkových nákladov.Evakuácia prebiehala v niekoľkých fázach za účasti viacerých zahraničných partnerov a s podporou ministerstva zahraničných vecí. "Pacienti boli najprv prepravení humanitárnym koridorom z Gazy do Izraela, následne ich rumunskí partneri dopravili do Bukurešti. Odtiaľ ich prevzal do starostlivosti slovenský evakuačný tím, ktorý ich v Osle odovzdal do starostlivosti nórskych partnerov," vysvetlil rezort vnútra.