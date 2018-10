Slovenský zápasník Makojev pôjde do repasáže

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



zápasenie - MS - voľný štýl:



do 74 kg:



šestnásťfinále:



Achsarbek GULAJEV (SR) - Jitender Jitender (India) 5:3



osemfinále:



GULAJEV - Soner Demirtas (Tur.) 0:5







do 86 kg:



kvalifikačné kolo:



Boris MAKOJEV (SR) - Ahmed Dudarov (Nem.) 5:4L



osemfinále:



MAKOJEV - Fatih Erdin (Tur.) 7:8



Budapešť 20. októbra (TASR) - Slovenský zápasník vo voľnom štýle Boris Makojev prehral na majstrovstvách sveta v Budapešti v osemfinále hmotnostnej kategórie do 86 kg, dostal však šancu zabojovať v nedeľnej repasáži.V pozícii obhajcu striebra z MS 2017 v Paríži najprv v sobotu zdolal v kvalifikačnom kole po ťažkom boji naturalizovaného Nemca Ahmeda Dudarova na lopatky, následne ale nestačil na Turka Fatiha Erdina, ktorému podľahol tesne 7:8 na body. Jeho súper však postúpil do finále, čím posunul Makojeva do repasáže.V osemfinále sa skončilo snaženie Achsarbeka Gulajeva v kategórii do 74 kg. V šesťnásťfinále zvíťazil nad Jitenderom Jitenderom z Indie 5:3 na body, v osemfinále však prehral s Turkom Sonerom Demirtasom 0:5. Jeho protivník sa však do finále neprebojoval, Guľajev tak na MS skončil.