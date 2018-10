Slovenských dokumentaristov ocenia za filmy z augustových dní 1968

SIlustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v auguste 1968 sa vo štvrtok uskutoční v bratislavskom Kine Lumiére slávnostný večer spojený s projekciou dokumentov Čas, ktorý žijeme (1968), Čierne dni (1968) a Tryzna (1969), zachytávajúcich atmosféru vtedajších dní.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý podujatie zorganizoval so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou (SFTA) v spolupráci so Slovenskou agentúrou producentov v audiovízii.S iniciatívnou oceniť dokumentaristov udalostí z augustových dní 1968 prišiel filmový dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc.hovorí Urc a ďalej konštatuje:Počas večera premietnu strihový dokument z augustových udalostí Čierne dni, mimoriadne vydanie Týždňa vo filme, na ktorom sa režisérsky podieľali Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický a Ctibor Kováč. Uvedú tiež dokument o obrodnom procese v Československu v roku 1968 Čas, ktorý žijeme, ktorý sprostredkúva sugestívnu výpoveď o spoločnosti, defilé politikov, jednoduchých ľudí a záznam historických udalostí od zimy 1967 - 68 do leta 1968. Na jeho réžii sa podieľali Ivan Húšťava, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Otakar Krivánek a Jaroslav Pogran. Diváci uvidia aj dokumentárnu snímku o pohrebe Jana Palacha Tryzna, ktorú režírovali Vlado Kubenko, Peter Mihálik a Dušan Trančík.Ocenenie Dlažobná kocka '68 si prevezmú žijúci tvorcovia, nielen režiséri, ktorí participovali na spomínaných filmoch.poznamenal Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, ktorý slávnostný večer uvedie s režisérom Martinom Šulíkom a filmových teoretikom Petrom Michalovičom.Autorom ocenenia je umelecký sklár a výtvarník Palo Macho.objasnil myšlienku, ktorú stvárnil do skleneného objektu.Podujatie so začiatkom o 18.00 je otvorené aj pre verejnosť.