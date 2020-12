Slovenských futbalistov do 21 rokov čaká sústredenie, Kentoš spoznáva novotvoriaci sa tím

Plán so zahraničím nevyšiel

Novotvoriaca sa dvadsaťjednotka



Nominácia slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov na januárový tréningový kemp v Senci (zdroj: SFZ):

Brankári: Ivan Krajčírik, Richard Ludha, Ľubomír Belko

Obrancovia: Peter Kováčik, Kristián Mihálek, Matúš Malý, Alex Holub, Tomáš Nemčík, Ondrej Elexa, Matúš Vojtko, Aurel Dávidík

Stredopoliari: Filip Tatranský, Timotej Múdry, Patrik Myslovič, Matúš Begala, Marko Totka, Denis Potoma, Matúš Kmeť, Jakub Švec, Patrik Iľko, Roland Galčík

Útočníci: Matej Trusa, Lukáš Letenay





29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká už v prvej polovici januára 2021 spoločné sústredenie v Senci. Tréner Jaroslav Kentoš na akciu národného tímu nominoval 23 hráčov, ktorí by počas kempu mali odohrať aj prípravné zápasy proti druholigovej Podbrezovej (12.1.) a fortunaligovej Dunajskej Strede (16.1.). Informuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Do nominácie sa dostali väčšinou noví adepti na miesto v tíme SR "21", v tomto výber sa v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle objavili brankár Ivan Krajčírik, obrancovia Matúš Vojtko s Alexom Holubom, stredopoliari Timotej Múdry, Patrik Myslovič, Marko Totka, Matúš Kmeť, Jakub Švec a útočník Matej Trusa."V nominácii sa nachádzajú hráči z Fortuna ligy a druhej najvyššej súťaže. Počas kempu budeme chcieť vidieť a vyskúšať čo najviac chalanov. Na zraz sme nepovolali futbalistov zo zahraničia ani hráčov, ktorí boli pravidelne povolávaní na jesennú časť kvalifikácie a môžeme s nimi počítať aj v ďalšom kvalifikačnom cykle. V menoslove nefigurujú ani futbalisti Slovana Bratislava, ktorí majú sústredenie v Turecku, hráči Spartaka Trnava, ktorí absolvujú prípravu na Malte a chalani s ročníkom narodenia 2002, ktorí sú k dispozícii nášmu výberu do 19 rokov a v marci by mali odohrať kvalifikáciu,“ povedal Jaroslav Kentoš pre pre futbalsfz.sk.Realizačný tím výberu do 21 rokov zvolil prípravu v domácich podmienkach, keďže situácia okolo koronavírusu je stále mimoriadne nepriaznivá. "Aj tento rok sme mali v pláne zahraničie, ale keďže v čase plánovania sme nevedeli, aká bude situácia v Turecku teraz, tak sme sa rozhodli pre kemp v Senci. Je to menej rizikové pre hráčov a členov realizačného tímu. Aj prvoligové a druholigové kluby, z ktorých sa skladá táto nominácia, boli viac naklonené tomu, aby ich hráči mali reprezentačný zraz na Slovensku. Tak sme zvolili túto možnosť,“ pokračoval Kentoš.Na margo spomenutých prípravných duelov poznamenal: "V čase, keď sme robili rozhodnutie, že kemp sa neuskutoční v zahraničí, tak už väčšina našich klubov mala dohodnuté zápasy na prípravné obdobie. Sme radi, že DAC a Podbrezová nám vyšli v ústrety a našli si priestor na to, aby sme odohrali vzájomné stretnutie. Dunajskostredčania patria k najlepším tímom najvyššej súťaže a Podbrezovčania hrajú o vrchné priečky II. ligy. Myslím si, že pre mladých hráčov, ktorí dostanú šancu, to bude dobrá konfrontácia.“A aké sú očakávanie kouča Kentoša od januárového tréningového kempu? "Naša prvá úloha je, aby sme nových hráčov čo najlepšie spoznali. Všetkých chalanov chceme vidieť v tréningovom procese aj v prípravných zápasoch. Chceme si spraviť obraz o ich aktuálnej forme a kvalite v porovnaní so súpermi. Druhou úlohou bude, aby sme začali budovať hernú koncepciu novotvoriacej sa dvadsaťjednotky,“ dodal.