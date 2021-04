Slovenských hokejistov po dlhej prestávke čakajú zápasy, privítajú hostiteľov MS v hokeji 2021

Viacero nových hráčov v tíme

Ďaloga mieri k 100 štartom v reprezentácii

Veľká česť pre Grmana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu po viac ako ročnej pauze čaká prvá zápasová previerka, zverenci trénera Craiga Ramsayho nastúpia v Piešťanoch proti výberu Lotyšska. Po utorkovom súboji s naplánovaným začiatkom o 20.15 h hneď v stredu 21. apríla od 16.00 h odohrajú obe mužstvá na rovnakom mieste aj odvetu.Pre Slovákov pôjde o dve prípravné stretnutia z naplánovaných ôsmich zápasov na vyladenie formy pre tohtoročnými majstrovstvami sveta, ktoré sa od 21. mája do 6. júna uskutočnia v lotyšskej Rige."Uplynulo už veľa času, čo reprezentácia odohrala nejaký zápas. Už sa na to tešíme. Dávame dokopy tím, v ktorom je viacero nových hráčov. Neviem, čo môžem od týchto duelov očakávať, no chceli by sme hrať tvrdo a rýchlo. Chceme sa prezentovať tímovým výkonom," povedal kouč Ramsay.Už počas najbližšieho víkendu prídu na rad rovnako v Piešťanoch aj dva prípravné súboje proti Nemcom (24. a 25. apríla), neskôr v rovnako dejisku si zahrajú aj proti Rakúšanom (1. a 2. mája). Generálkou na svetový šampionát budú stretnutia proti domácim Čechom v Prahe (6. a 7. mája).Po prvom kempe na dobrovoľnej báze sa slovenský tím pripravuje spoločne od štvrtka 15. apríla, počas víkendu sa k reprezentácii pripojila aj trojica mladíkov Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko (obaja TPS Turku) a Šimon Nemec (HK Nitra) z juniorského výberu SR. Všetci traja počas minulého týždňa s tímom SR "20" absolvovali prípravné súboji proti rovesníkom z Česka. "Tento rok sa na majstrovstvách sveta nevypadáva. Preto sme sa rozhodli, že chceme vidieť hráčov, ktorí by mali byť našou budúcnosťou. Z toho dôvodu sme potiahli troch 'dvadsiatkárov', ktorí sa dobre ukazovali nielen v zápasoch proti Čechom, ale počas celej sezóny," povedal asistent generálneho manažéra a skaut reprezentácie Oto Haščák podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Kouč Ramsay v pondelok prezradil, že v utorok dostane šancu Kňažko, v stredu Slafkovský s Nemcom. "Dostanú šancu ukázať sa," poznamenal tréner Ramsay. "Budem sa najmä snažiť predviesť v čo najlepšom svetle. Čo z toho vyplynie, uvidíme až po zápase. Verím, že to bude úspešný prvý štart v reprezentácii. Nemám čo stratiť, môžem len získať. Je len na mne, ako zabojujem o miesto," prezradil v pondelok stále iba 17-ročný košický rodák Slafkovský.Najskúsenejšími hráčmi v aktuálnom kádri Craiga Ramsayho sú Marek Ďaloga s 96 štartmi v národnom drese a Adam Jánošík so 64 duelmi. Omnoho viac je v tíme nováčikov. Ďaloga už v nedeľu môže svoje číslo reprezentačných štartov zaokrúhliť na rovnú stovku. Doteraz hral na piatich MS a na ZOH 2018. "Motivácia je u každého hráča vysoká. Každý chce zabojovať o miesto v záverečnej nominácii. Minulý rok sa majstrovstvá sveta pre pandémiu nekonali. Myslím si, že tento rok to môže byť v Lotyšsku celkom dobré. Ale cesta na MS je dlhá, uvidím, čo bude. Každý, kto dostal pozvánku do reprezentácie, chce urobiť maximum, aby sa na šampionát dostal," povedal skúsený bek Ďaloga.Iný obranca Mário Grman už reprezentoval Slovensko na MS 2018. "Som pripravený zabojovať o miestenku na šampionát. Pre mňa je vždy veľká česť, keď môžem byť s reprezentáciou. Je len na mne, aby som podával čo najlepšie výkony a zabojoval o miesto v kádri pre svetový šampionát. Na súboje proti Lotyšom sa pripravíme na sto percent, bude to húževnatý súper. Určite si nastavíme taktiku a budeme sa do zápasu snažiť preniesť systém, ktorý trénujeme," poznamenal obranca Mário Grman, ktorý je s tímom SR od víkendu.V Piešťanoch sa počas najbližších dvoch dní uskutočnia 29. a 30. vzájomný duel medzi výbermi Slovenska a Lotyška. Bilancia zatiaľ hovorí v prospech Slovákov, ktorí dosiahli 16 víťazstiev a 3 remízy, v deviatich prípadoch odchádzali ako zdolaný tím. Skóre z týchto zápasov je 92:63. Zatiaľ naposledy sa obe mužstvá stretli v príprave pred MS 2018, v Michalovciach a Poprade triumfoval slovenský výber zhodne 4:1.