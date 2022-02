Slovenských lyžiarov čakajú na ZOH v Pekingu tímové preteky, v úvode môžu vyradiť Shiffrinovú

Shiffrinovej posledná šanca na medailu

Rakúšania patria k hlavným favoritom

18.2.2022 - V sobotu sa uskutoční posledná alpská lyžiarska súťaž na tohtoročnej zimnej olympiáde v Pekingu. Štart tímových pretekov, v ktorých Slovensko v 1. kole nastúpi proti USA, museli organizátori pre obavy zo silného vetra posunúť o hodinu skôr na tretiu hodinu ráno SEČ.Podľa predpovedí počasia by mal vietor v pôvodnom čase začiatku dosiahnuť rýchlosť až 30 kilometrov za hodinuSlovenský tím v zložení Petra Hromcová, Rebeka Jančová, Adam Žampa a Andreas Žampa, čaká na úvod tím USA na čele s Mikaelou Shiffrinovou pre ktorú pôjde o poslednú šancu získať na tohtoročnej zimnej olympiáde cenný kov. Predtým v slalome, obrovskom slalome, super G, zjazde ani v alpskej kombinácii sa jej to nepodarilo. Okrem Shiffrinovej sa Američania budú spoliehať aj na A J Hurtovú, Paulu Moltzanovú, Tommyho Forda, Rivera Radamusa a Luka Wintersa.Celkovo sa do pretekov prihlásilo pätnásť z možných šestnástich družstiev, a tak sa najvyššie nasadené Rakúsko prebojovalo priamo do štvrťfinále. Na súpiskách družstiev sa nachádza len jeden držiteľ zlatej medaily z individuálnych súťaží na aktuálnych ZOH. Je ním Rakúšan Johannes Strolz, ktorý získal zlato z alpskej kombinácií a striebro v slalome.Súčasťou rakúskej zostavy sú však aj ďalší dvaja skvelí slalomári Michael Matt a úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Katharina Liensbergerová. Rakúšania preto patria k hlavným favoritom na zisk zlatej medaily. Olympijský titul z Pjongčangu 2018, kde mala tímová súťaž v paralelnom slalome premiéru, obhajujú Švajčiari.