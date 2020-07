Slovenským akvaparkom a kúpaliskám nepraje počasie ani vláda, hlásia katastrofálny štart sezóny

Nezáujem zo strany premiéra

Rekreačné poukazy do 2024

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa sťažuje na katastrofálny štart letnej sezóny, nepriaznivé počasie a nečinnosť vlády SR. Vyplýva to zo zverejnenej tlačovej správy, podľa ktorej najväčším turistickým atrakciám Slovenska, ktorými sú akvaparky a kúpaliská, nepraje vláda ani počasie.„Počas mesiaca jún 2020, keď väčšina subjektov rekreačného kúpeľníctva otvorila letnú sezónu, vo svojich prevádzkach konštatujú dramatický pokles tržieb vo výške 60 až 85 percent,“ uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi K nepriazni počasia sa podľa asociácie pripája v priebehu júna aj nezáujem zo strany premiéra SR Igora Matoviča, ktorý doteraz nezaujal žiadne stanovisko k svojmu verejnému sľubu odškodniť prevádzkovateľov subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu, ktoré boli z nariadenia vlády najdlhšie zatvorené a boli zahrnuté až do poslednej fázy uvoľňovania.Asociácia predložila konkrétnu predstavu o formách pomoci pre oblasť rekreačného kúpeľníctva, ktorá je úzko spätá s reštartom cestovného ruchu.„Nakoľko odpovede neprichádzajú a dlhšie čakanie si dovoliť nemôžeme, žiadame zodpovedných zástupcov vlády o konštruktívnu debatu, ktorá pomôže prekonať toto zložité obdobie,“ uzavrel viceprezident SAAKP Peter Kolenčík.Medzi formy pomoci, ktorú požaduje SAAKP pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti slovenského rekreačného kúpeľníctva patrí zníženie DPH na 10 percent, zachovanie rekreačných poukazov minimálne do konca roka 2024 a dotačné programy pre zvýšenie technologického štandardu kúpalísk a modernizáciu akvaparkov.K požiadavkám na zmiernenie dopadu pandémie patrí kompenzácia nákladov na preventívne opatrenia, kompenzácia výpadku tržieb vo výške 30 percent, odpustenie odvodov pre zamestnávateľa, príspevky na udržanie pracovných miest zamestnancov v cestovnom ruchu a rekreačné služby pre zamestnancov a seniorov.Asociácia ďalej žiada zlepšenie propagácie dovolenky na Slovensku, podporu rekreačného kúpeľníctva štátnymi inštitúciami, podporu marketingovej a reklamnej činnosti SAAKP, spolufinancovanie propagácie v zahraničí ako aj účasť na svetových výstavách cestovného ruchu cez dotačné programy.Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu Úrad vlády SR.