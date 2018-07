Slovenským basketbalistkám do 20 rokov vstup na ME nevyšiel

Na snímke uprostred tréner slovenskej reprezentácie v basketbale žien do 20 rokov Juraj Suja, vľavo kapitánka tímu Júlia Lelkes a vpravo Nikola Kováčiková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sumár:



Taliansko – Slovensko 58:34 (13:8, 17:12, 17:6, 11:8)



Taliansko: Cubajová 6, A. Toglianová 4, Fassinová 3, Castellová a Veronová 0 (Truccová 17, Andreová 13, Parmesaniová 6, Smortová 4, Del Perová 3, G. Toglianová 2, Ceciliová 0)



Slovensko: Kováčiková 8, Svetlíková 7, Drobná 4, Belušová 3, Gajdošová 0 (Tarkovičová 5, Majtásová 3, Havranová a Kozáková po 2, Balážová, Lelkes a Ošťádalová 0)



TH: 20/8 – 19/15, Fauly: 18 – 22, Trojky: 2 – 3, Rozhodovali: Smiljaničová (Srb.), Aunkrogers (Lot.), Van Slooten (Hol.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šopron 7. júla (TASR) - Slovenskej basketbalovej reprezentácii žien do 20 rokov nevyšiel vstup na majstrovstvách Európy v maďarskom Šoprone, s Talianskom prehrala v sobotu 34:58. Ďalšie stretnutie v B-skupine má na programe v nedeľu o 15.15 h so Švédskom.Prvá perióda priniesla basketbal dvoch tvárí, skóre síce otvorila Talianka Cubajová, ale úvodné minúty duelu patrili Slovenkám. Tvrdou obranou a dobrým odstavovaním pod košom si pripísali šnúru ôsmich bodov za sebou. Talianky zareagovali oddychovým časom, po ktorom sa dostali k slovu ony. Jedenástimi bodmi v sérii otočili stretnutie na svoju stranu a po úvodných desiatich minútach viedli 13:8. Najlepšie pre Slovenky sa nezačala ani druhá štvrtina, zverenkyniam Juraja Suju nešla streľba, k tomu sa pridalo aj priveľa útočných doskokov pre súperky. V 14. minúte preto prehrávali 10:21, no potom sa opäť vrátili ku svojej hre. Zlepšená obrana a streľba priniesli ukrojenie z manka. Posledné slovo v prvom polčase však malo Taliansko, Truccová upravila na 30:20 z pohľadu svojho tímu.Zlomová bola tretia desaťminútovka, v nej sa Slovenky takmer sedem minút nevedeli bodovo presadiť. Ich súperky to využili, keď svoje vedenie dostali cez dvadsaťbodovú hranicu. V záverečnej časti sa ešte slovenské basketbalistky snažili zabojovať o čo najlepší výsledok, Talianky ich však fyzickou hrou k ničomu nepustili. Samé naopak dokázali kontrolovať zápas a doviesť ho do víťazného konca.