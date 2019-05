Slovenským dejiskom letného EYOF 2021 má byť Banská Bystrica

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenským dejiskom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021 namiesto Košíc má byť Banská Bystrica. Ďalšie možnosti predstavovali Žilina a Šamorín. Banskú Bystrica vybrali ako najlepšie riešenie. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) olympic.sk.Definitívne určenie Banskej Bystrice za dejisko letného EYOF 2021 podlieha ešte schváleniu tamojším mestským zastupiteľstvom a odsúhlaseniu tohto riešenia exekutívou Európskych olympijských výborov (EOV), pretože EOV sú vlastníkom práv na EYOF. Rozhodnutie o výbere Banskej Bystrice padlo po štvrtkovom popoludňajšom stretnutí najvyšších predstaviteľov SOŠV – prezidenta Antona Siekela a generálneho sekretára Jozefa Libu – so zástupcami slovenských zväzov desiatich športov, ktoré sú v programe letného EYOF 2021 (atletika, plávanie, športová gymnastika, tenis, cestná cyklistika, džudo, basketbal, volejbal, hádzaná a triatlon).V prospech Banskej Bystrice zahrali predovšetkým najlepšie možnosti ubytovania približne štyritisíc účastníkov multišportového podujatia, ako aj ďalších približne tisíc rozhodcov, technických delegátov, oficiálnych hostí a dobrovoľníkov. V neprospech Šamorína hovoril veľký nedostatok ubytovacích kapacít, v neprospech Žiliny zase nedostatočné vybavenie niektorých internátov.Pri rozhodovaní sa bral do úvahy aj stav a rozsah potrebnej športovej infraštruktúry v jednotlivých mestách. Ako ďalej uvádza olympic.sk, je pravdepodobné, že mesto Banská Bystrica využije aj niektoré športoviská v neďalekom Zvolene, pretože ani v prípade výstavby plánovanej multišportovej haly nebude disponovať všetkými potrebnými športoviskami na podujatie rozmeru EYOF.SOŠV vo veľmi krátkom čase zorganizuje aj pre zástupcov dotknutých zväzov návštevu v Banskej Bystrici, na ktorej bude potrebné identifikovať nutné investície do športových aj ubytovacích zariadení. Na zasadnutie exekutívy EOV, ktoré bude 17. mája vo Viedni, musí byť predložený definitívny návrh dejiska letného EYOF 2021 na Slovensku. Zároveň sa bude pracovať na príprave nového materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorý by mal byť hotový do konca mája. Predošlý schválený vládny materiál sa totiž viazal len konkrétne na Košice.Na tohtoročnom júlovom EYOF v azerbajdžanskom Baku sa zo Slovenska zúčastní skupina pozorovateľov, zastupujúcich SOŠV, príslušné športové zväzy, aj mesto Banská Bystrica, aby získaliskúsenosti z organizácie tohto veľkého podujatia.