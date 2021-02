Slovenským dodávateľom pomáha v ťažkých časoch Lidl

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - "Pre mňa ako malého výrobcu je spolupráca s takou veľkou firmou veľmi zaujímavá a pomáha mi prekonať toto náročné obdobie," povedal Pavel Zámborský, výrobca tradičných Kúpeľných oblátok.Kríza spojená so šírením nového koronavírusu ťažko zasiahla mnohých, ohrození sú aj malí slovenskí výrobcovia. Príjmy firiem, ktoré svoje výrobky v mnohých prípadoch aj priamo predávajú a zamestnávajú ľudí v regiónoch, sa už dlhé mesiace blížia k nule. A práve týmto ohrozeným dodávateľom sa Lidl rozhodol podať pomocnú ruku. Formulár na poslanie svojej ponuky nájdu na odkaze: www.lidl.sk/vyrobenenaslovensku. Najnovšie už od marca zaradí Lidl do svojho stáleho sortimentu Kúpeľné oblátky od bardejovskej firmy ZAPA BJ s.r.o.Firma Pavla Zámborského vyrába tradičnú pochúťku už viac ako štvrťstoročie. "Prechádzal som cez české kúpeľné mesto Luhačovice. Všimol som si, že ľudia stoja v dlhom rade a niečo kupujú, boli to oblátky. Myšlienka ma okamžite oslovila a rozhodol som sa vyrábať ich aj u nás v Bardejove," opísal zrod firmy P. Zámobrský a pokračoval: "Oblátky vyrábame podľa originálnej receptúry priamo z Karlových Varov a momentálne sme azda jediní na svete, ktorí ju dôsledne dodržiavajú. Zakladáme si na originálnych surovinách ako lieskovce, kokos či vanilka, sušené mlieko a vajíčka. Rovnako aj tuky používame tie najkvalitnejšie. Nechceme ísť cestou rôznych esencií ako iní výrobcovia, pretože chceme mať kvalitné oblátky, ktoré sú jemné a rozplývajú sa na jazyku. Často počúvame, že pečieme najlepšie oblátky v Československu."Aj bardejovské oblátky však, žiaľ, pocítili negatívne dopady koronakrízy. Miestne kúpele boli po väčšinu minulého roka obsadené iba na zlomok svojej celkovej kapacity, trhy či jarmoky sa prakticky zo dňa na deň prestali organizovať. Pocítila to aj firma, ktorá v závislosti od sezóny zamestnáva až do dvadsať ľudí. "Najviac sa naše oblátky predávajú v Bardejove, kde máme aj výrobňu a vôňa priťahuje okoloidúcich ako magnet. Predávali sme aj na jarmokoch v Bardejove, Kežmarku, Sabinove, iných okolitých obciach či na pútiach. Náhle sme však stratili prakticky všetky predajné možnosti a hoci leto bolo opäť dobré, tržby nám v minulom roku poklesli o 60%, v decembri dokonca takmer o 90%," vysvetlil P. Zámborský.Lidl dlhodobo hľadá nových slovenských dodávateľov pre svoje predajne. "Výzvu adresovanú slovenským dodávateľom sme prvýkrát vyhlásili pred štyrmi rokmi a oslovili sme s ňou potravinárske komory i ministerstvo pôdohospodárstva. Pravidelne ju opakujeme a teší nás, že priniesla konkrétne výsledky aj v minulom roku. Pomohli sme viacerým dodávateľom, ktorí pre dôsledky pandémie nemohli dodávať svoje výrobky do hotelov či reštaurácií. Aj takýmto spôsobom napĺňame našu spoločenskú zodpovednosť, podávame pomocnú ruku slovenským dodávateľom," vysvetlil Martin Nagy, konateľ diskontu zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. Najnovším príkladom spolupráce Lidla s lokálnym výrobcom sú práve bardejovské oblátky, ktoré sa od marca stanú súčasťou stálej ponuky diskontu. "Pre mňa ako malého výrobcu je spolupráca s takou veľkou firmou veľmi zaujímavá a pomáha mi prekonať toto náročné obdobie. Teší ma, že v Lidli si zákazníci budú môcť kúpiť slovenské oblátky, pretože iné reťazce ponúkajú skôr tie zahraničné. Je pre mňa veľkou výhodou poslať naraz 15 000 balíkov do Lidla a nemusieť rozvážať jednotlivo 20 – 30 kusov po zákazníkoch," uzavrel Pavel Zámborský. Vo všetkých 147 predajniach Lidla nájdu zákazníci už onedlho lieskovoorechové a čokoládové kúpeľné oblátky a taktiež kakaové trojhranky.Diskont nedávno predstavil novú privátnu značku Slovenskô, ktorá sa sústredí na tradičné a regionálne slovenské výrobky. Lidl spolupracoval v roku 2020 s takmer 220 lokálnymi dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil 380 miliónov eur v nákupných cenách. Ide o bezmála 19% nárast, alebo inak povedané, slovenskí výrobcovia dostali od Lidlu v roku 2020 o 60 miliónov eur viac ako v roku 2019. Domáci dodávatelia zároveň zaviezli najviac potravinového tovaru pre slovenský Lidl, až tretinu. Na druhej priečke sa umiestnili firmy z Českej republiky s viac 20-percentným podielom.Informačný servis