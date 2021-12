Slovenským hádzanárkam nestačili sily na Nemky, o všetkom rozhodne súboj s Češkami

Slovenkám sa nevydaril nástup do polčasov

O všetkom rozhodli technické chyby

Inkasovali jeden gól za druhým

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Aj druhé vystúpenie hádzanárok Slovenska na majstrovstvách sveta v Španielsku sa skončilo víťazstvom favorizovaného súpera. Slovenky v sobotu večer nestačili v Llírii na Nemky, ktorým podľahli vysoko 22:36 (12:17).Zverenky trénera Pavla Streichera sú po dvoch kolách v tabuľke základnej E-skupiny bez bodu a o všetkom, teda či si vybojujú postup do hlavnej fázy, rozhodne ich pondelkové derby proti Češkám (18.00 h). Reprezentantky SR v ňom budú potrebovať víťazstvo.V druhom zápase E-skupiny Maďarky zdolali Češky 32:29 (17:15). Maďarky aj Nemky majú istý postup do ďalšej fázy MS.Slovenky proti Nemkám nezachytili nástup do oboch polčasov (dvakrát 1:5) a potom už len neúspešne doťahovali náskok súperiek. Slovenské hráčky sa v 22. min dotiahli z 8:12 na 10:12, ale následne po chybách inkasovali do opustenej bránky a razom bolo 10:15.V druhom polčase mali Nemky po skvelom úvode deväťgólový náskok (22:13) a to už bolo rozhodujúce. Napokon nemecké hráčky deklasovali Slovenky dvojciferným rozdielom (36:22) a mohli sa v predstihu radovať z postupu do hlavnej fázy MS."Myslím si, že rozhodli naše technické chyby v útoku, ktorých sme spravili veľa a ony nás trestali gólmi z rýchlych protiútokov," uviedla Vladimíra Bajčiová, štvorgólová spojka tímu SR, na webe slovakhandball.sk."V prvom polčase sme sa držali približne do 20. minúty. Potom sme dvakrát inkasovali do prázdnej bránky a dievčatá sa snažili rýchlo dohnať manko. Z toho pramenili naše chyby a Nemky nám odskočili. Cez prestávku sme si povedali, že sa pokúsime na súpera dotiahnuť, ale za veľa technických chýb a z toho vyplývajúcich strát lôpt prišiel trest v podobe gólov z kontier," zhodnotila brankárka Alexandra Ivanicja.Tréner Pavol Streicher priznal, že Nemky boli lepšie v každej hernej činnosti."Absolútne sme nezachytili začiatok duelu, na čo sme dievčatá upozorňovali. Po stratách lôpt v útoku sme dostávali jeden gól za druhým. Potom sme sa trochu stabilizovali, ale ukázalo sa, že v žiadnej fáze zápasu sme nemali šancu proti tak dobrému súperovi ako Nemecko," komentoval Streicher pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej.