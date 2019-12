Slovenským hokejistom chýba viac taktickej disciplíny, myslí si Šatan

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Na snímke slovenskí hokejisti po prehre 1:4 s Nórskom v hokejovom zápase Nórsko - Slovensko na turnaji NaturEnergie Challenge 2019 Švajčiarskeho pohára vo Vispe 13. decembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vpravo brankár Matej Tomek, vľavo uprostred Ivan Ďatelinka (obaja Slovensko), vľavo hore Nikolaj Kovalenko a vpravo dole Artur Kajumov (obaja Rusko) v hokejovom zápase Olympijský výber Ruska - Slovensko na turnaji NaturEnergie Challenge 2019 Švajčiarskeho pohára vo Vispe 12. decembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Visp 14. decembra (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan by chcel budúci rok hodnotiť v lepšom svetle, než v akom zhodnotil rok 2019. Podľa neho ešte slovenským hokejistom chýba viac taktickej disciplíny. Šatan bol v pozícii generálneho manažéra reprezentácie na turnaji NaturEnergie Challenge vo Švajčiarsku, kde Slováci prehrali oba zápasy. Z výsledkov však nechce robiť žiadnu vedu.Slovenskí hokejisti vo Vispe podľahli Olympijskému tímu Ruska 2:3 po nájazdoch, s Nórmi prehrali 1:4.zhodnotil Šatan.Šatanovi chýbalo najmä v zápase s Nórskom viac ofenzívnej sily.Na turnaji sa po prvý raz v reprezentačnom drese predstavili obranca Michal Ivan, či brankár Matej Tomek. Tomeka pochválil za výkon proti Rusom asistent trénera Ján Pardavý, jeho výkon sa pozdával aj Šatanovi:Slováci majú za sebou druhý turnaj v rámci prípravy na MS, v Krefelde na novembrovom Nemeckom pohári dokázali v troch zápasoch zvíťaziť iba raz. Z piatich duelov tak majú na konte len jeden triumf. Víťazstvá podľa Šatana slovenská reprezentácia potrebuje.Najbližšie sa Slováci predstavia v príprave na domácom turnaji Kaufland Cup vo februári. Tam by si chceli nepriaznivú bilanciu vylepšiť.povedal Šatan.Na februárovom turnaj by tréneri chceli vidieť aj ďalších hráčov pôsobiacich v európskych ligách, ktorí sa na jeseň v reprezentácii ešte neobjavili.uviedol Šatan s tým, že tréneri budú sledovať aj hráčov na MS do 20 rokov.Na oboch turnajoch mal hlavný kormidelník Craig Ramsay po boku Jána Pardavého a Andreja Podkonického, táto trojica by mohla pokračovať. Šatan to však nepovedal so stopercentnou istotou.Slovenská hokejová reprezentácia sa stretne na ľade najbližšie v roku 2020, Šatan teda jednou vetou zhrnul aj rok 2019.