Slovenským plavcom sa v piatok nedarilo, do finále nepostúpili

Richard Nagy, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Glasgow 3. augusta (TASR) - Ani jednému slovenskému plavcovi sa v piatok na ME v Glasgowe nepodarilo postúpiť z rozplavieb do finále. Najlepší výsledok dosiahol na 400 m voľný spôsob Richard Nagy, ktorý časom 3:51,86 min. skončil na celkovom 18. mieste.Na prsiarskej stovke skončil Tomáš Klobučník devätnásty. Štartoval v piatej rozplavbe, obsadil v nej šieste miesto časom 1:01,00 min. Celkovo to znamenalo 19. najlepší čas. Lídrom rozplavieb bol svetový rekordér Adam Peaty z Veľkej Británie, ktorý zaplával za 57:89 s. V rovnakej disciplíne sa predstavili aj Jozef Beňo, ktorý zaplával 35. najlepší čas, Marek Botík obsadil 50. priečku.Na polovičnej znakárskej trati obsadil Adam Černek 49. miesto, Laura Benková obsadila na 50 m voľný spôsob 47. priečku.