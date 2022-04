Slovenským súdom sa rozšíri oprávnenie konať v rodinných veciach, týka sa to maloletých

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské súdy budú môcť konať, ak si to vyžaduje záujem maloletého, aj keď nemá obvyklý pobyt v Slovenskej republike. Pôjde o prípady slovenských občanov v krajine, s ktorou SR nie je viazaná žiadnou zmluvou a je to potrebné na ochranu práv a záujmov maloletého.Vyplýva to z vládnej novely zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová . Poslanci parlamentu schválili legislatívny návrh 16. marca.Podľa novely, ak súd cudzieho štátu alebo účastník konania za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve alebo v právne záväznom akte EÚ požiada, aby slovenský súd prevzal právomoc vo veci starostlivosti o maloletého, rozhodne o tejto žiadosti okresný súd Trnava.Zmeny sa majú týkať tiež postupu pri priamom výkone dôkazu cudzím justičným orgánom. Upravuje sa doručovanie osobám do zahraničia a zavádza sa fikcia doručenia aj pre prípady, keď sa osobe v zahraničí nepodarilo písomnosť doručiť alebo keď je doručenie písomnosti spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami.