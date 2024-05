Slovenským závodom Schaeffler sa úspešne darí plniť svoje zelené ciele

Rekordné výsledky v šetrení elektrickej energie

Spoločnosť Schaeffler je jedným z 50 lídrov v oblasti udržateľnosti a ochrany klímy, ktorých vybrala Organizácia Spojených národov. Usilovne pracuje na tom, aby všetky jej výrobné závody na celom svete boli do roku 2030 klimaticky neutrálne a rovnako aby celý jej dodávateľský reťazec do roku 2040 vyhovoval klimatickým požiadavkám. Za svoj záväzok, transparentnosť a výsledky v kategórii klimatických zmien na rok 2023 získala spoločnosť od globálnej environmentálnej neziskovej organizácie CDP hodnotenie "A" v oblasti klímy a hodnotenie "A" v oblasti vody, čo odráža vysokú prioritu, ktorú má táto téma pre skupinu Schaeffler. Dôsledná implementácia zásad trvalej udržateľnosti má pre spoločnosť strategický význam a je takmer isté, že v nasledujúcich rokoch ešte viac naberie na intenzite.Na plnení globálnych cieľov skupiny sa významne podieľajú aj slovenské výrobné závody v Kysuckom Novom Meste a v Skalici. Významné výsledky dosahujú najmä v oblastiach úspory energií, znižovania emisií CO2, spotreby vody alebo v biodiverzite.Výrobnému závodu Schaeffler Skalica sa v roku 2023 podarilo ušetriť rekordných 3,3 GWh energií, čím trojnásobne prekročil plánovaný cieľ. Tento skvelý výsledok sa podaril vďaka viacerým opatreniam. Jedným z nich bola optimalizácia kaliaceho procesu vo výrobe, ktorá patrí k najnáročnejším technológiám z pohľadu spotreby energií. K celkovému výsledku však prispela aj nová regulácia ventilácie vo výrobných halách, ako aj optimalizácia pracích procesov a redukcia teplôt prania produktov.Kysuckému závodu Schaeffler sa podarilo v minulom roku znížiť emisie CO2 o viac ako 200 000 kg vďaka inteligentnému systému vykurovania, ktorý využíva odpadové teplo z kompresorov. Takto vyrobená energia v objeme 1 GWh sa využila nielen na ohrev teplej úžitkovej vody, ale aj na predohrev ústredného vykurovania.Oba závody sa snažia dlhodobo znižovať spotrebu vody. "Aj vďaka naším opatreniam na úsporu vody sa nám dlhodobo darí znižovať spotrebu vody nášho podniku v Skalici o čom hovorí aj medziročný pokles spotreby vody za rok 2023 o cca 8300 m3," hovorí Miroslav Janota, riaditeľ a konateľ Schaeffler Skalica. "K tomuto poklesu nemalým podielom prispelo taktiež využívanie odparovacieho zariadenia odpadových vôd na ktorom sme za rok 2023 spracovali viac ako 1607 m3 odpadovej vody," dodáva. Takto spracovaná voda je v podniku opätovne využitá pre technické účely, čo má za následok pokles spotreby čerstvej vody.Kysucký závod dosiahol v minulom roku taktiež významné úspory v spotrebe vody v objeme až 1000 m3, a to vďaka technickým úpravám na sociálnych zariadeniach."Skutočnosť, že vyrábame čoraz viac produktov a systémových riešení pre čisto elektrické vozidlá nám pomáha byť bližšie ku klimaticky neutrálnej výrobe," hovorí Milan Jurky, riaditeľ a konateľ Schaeffler Kysuce. Udržateľnosť bola v centre diania aj pri výstavbe a zariadení nového výskumného a vývojového centra pre elektromobilitu, ktoré spoločnosť otvorila v minulom roku. Fotovoltické panely dodávajú elektrickú energiu pre prevádzku ventilácie a tepelných čerpadiel. Pri výrobe nábytku a vybavenia budovy boli použité vysokokvalitné a udržateľné materiály. Stoličky a kreslá sú napríklad z recyklovaných PET fliaš. Nechýba vnútorné átrium so zelenou strechou a nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.Spoločnosti Schaeffler a jej zamestnancom nie je starostlivosť o životné prostredie ľahostajná. Spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi sa dobrovoľne zapájajú do mnohých aktivít, ktoré sa organizujú nielen pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ale aj celoročne. Patrí k nim čistenie a revitalizácia okolia, výsadba lúčnej zmesi na zatrávnené plochy, sadenie stromov a kvetov, osádzanie hmyzích domčekov alebo rozširovanie oddychových zón pre zamestnancov. Novinkou v kysuckom závode budú čoskoro aj nové včelstvá. Samozrejmosťou sú aj rôzne vzdelávacie aktivity v oblasti šetrenia energií alebo triedenia odpadov počas celého roka.