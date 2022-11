Slovinci si vyberajú novú hlavu štátu, po prvý raz by mohli mať prezidentku

Volebné miestnosti budú v Slovinsku otvorené do 19:00. Oficiálne výsledky by mali byť známe o niekoľko hodín neskôr.





13.11.2022 (Webnoviny.sk) - V Slovinsku sa v nedeľu koná druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom proti sebe stoja stredopravý politik Anže Logar a centristická nezávislá kandidátka Nataša Pirc Musarová . Práve 54-ročná právnička a ľudskoprávna aktivistka je podľa všetkých prieskumov verejnej mienky favoritkou na novú hlavu štátu. Ak by sa tak stalo, Pirc Musarová by bola prvou prezidentkou Slovinska od jeho oddelenia sa od Juhoslávie v roku 1991.Niekdajší minister zahraničia a právnička sa dostali do druhého kola volieb po tom, čo v októbrovom prvom kole žiaden z kandidátov nezískal 50 percent hlasov. Štyridsaťšesťročnému Logarovi sa v prvom kole darilo lepšie, no analytici predpokladajú, že centristickí a liberálni voliči sa postavia za Pirc Musarovú.Víťaz druhého kola volieb nahradí na prezidentskom kresle Boruta Pahora. Ten už bol prezidentom po dve päťročné funkčné obdobia a nemôže sa uchádzať o tretie.