Slovinské aerolínie Adria Airways oznámili bankrot

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 30. septembra (TASR) - Slovinská letecká spoločnosť Adria Airways oznámila bankrot. Zároveň zrušila všetky lety.Podľa informácií slovinskej tlačovej agentúry STA firma, ktorej vlastníkom je od roku 2016 nemecká investičná spoločnosť 4K Invest, podala žiadosť o začatie konkurzného konania na súde v Kranji. Súd by mal rozhodnúť do troch dní.Slovinská vláda uviedla, že bankrot je pre aerolínie jedinou možnosťou, nakoľko štát neplánuje do spoločnosti investovať a pri súčasnom vlastníkovi a za súčasných finančných podmienok ani vo firme prevziať podiel. Podľa ministra hospodárstva Zdravka Počivalšeka by Adria vzhľadom na jej súčasný finančný stav potrebovala približne 28 miliónov eur na to, aby sa aspoň do určitej miery postavila na nohy a vrátila k bežnej prevádzke." dodal Počivalšek. Jediná možnosť tak podľa neho je bankrot.Adria Airways je ďalšou z malých európskych leteckých spoločností, ktorá sa v dôsledku vysokej konkurencie, presýtenia trhu a vysokých nákladov na palivá dostala do finančných problémov. Od utorka minulého týždňa zrušila viac než 400 letov, čo zasiahlo vyše 15.000 cestujúcich, uviedla agentúra Reuters.Počivalšek zároveň uviedol, že vláda uvažuje o vytvorení novej spoločnosti na zlepšenie potrebného leteckého spojenia Slovinska so zahraničím. Zároveň upozornil, že krach Adrie je veľmi nepriaznivou správou pre slovinskú ekonomiku a cestovný ruch.