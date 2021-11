Slovinsko prestalo uznávať antigénové samotesty na koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - S platnosťou od pondelka 15. novembra prestalo Slovinsko uznávať výsledok antigénového samotestu za splnenie podmienky OTP pri vstupe do krajiny bez povinnosti karantény.Do Slovinska je aj naďalej možné vstúpiť pre zaočkované a prekonané osoby a tiež aj pre osoby s negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informovalo na svojej webovej stránke.Veková hranica dieťaťa, ktoré je oprávnené vstúpiť do Slovinska v sprievode blízkeho člena rodiny bez povinnosti splnenia podmienky OTP, teda očkovanie, testovanie, prekonanie COVID-19 , sa znižuje z 15 na 12 rokov.„Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ na hraničnom priechode predložia potrebné potvrdenia. Ak sa dané potvrdenia nepredložia, je osobe nariadená povinná desaťdňová karanténa,“ spresňuje rezort diplomacie.Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení, ak sa na hranici predloží digitálny COVID preukaz Európskej únie s QR kódom, v digitálnej alebo papierovej forme, digitálny COVID certifikát tretej krajiny s QR kódom, v digitálnej alebo papierovej forme, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19, PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.Ak nie je možné predložiť jedno z potvrdení, tranzit sa musí vykonať v priebehu 12 hodín bez možnosti návštevy interiéru čerpacích staníc a ostatných vnútorných priestorov vrátane použitia toalety.