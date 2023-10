Slovinsko zavádza kontroly na hraniciach s Maďarskom a Chorvátskom, potrvajú najmenej desať dní

19.10.2023 (SITA.sk) - Slovinsko vo štvrtok oznámilo, že zavedie kontroly na hraniciach so susedným Maďarskom a Chorvátskom. Udialo sa tak po tom, ako rovnaké rozhodnutie učinilo Taliansko na hraniciach so Slovinskom z bezpečnostných dôvodov v dôsledku násilia na Blízkom východe.Slovinsko i Taliansko uviedli, že hraničné kontroly potrvajú najmenej desať dní s účinnosťou odTieto rozhodnutia odrážajú rastúce obavy o bezpečnosť v Európe v dôsledku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas Ministri vnútra Európskej únie vo štvrtok rokovali o tom, ako zvládnuť vplyv vojny na 27-členný blok po útoku zápalnou bombou na berlínsku synagógu a vraždách v Belgicku a Francúzsku, ktoré spáchali podozriví islamistickí extrémisti.Migranti prichádzajú do Slovinska z Chorvátska aj Maďarska po takzvanej balkánskej pozemnej trase z Turecka do Grécka alebo Bulharska, Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny. Maďarská vláda v roku 2016 postavila na svojej hranici so Srbskom ploty z ostnatého drôtu, aby zastavila prílev migrantov.