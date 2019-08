Slovinský cyklista Mezgec bol v Poľsku opäť najrýchlejší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 5. etapy (Kopalnia Soli „Wieliczka” – Bielsko-Biala, 154 km):

1. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott) 3:49:55 h,

2. Eduard Prades (Šp./Movistar),

3. Ben Swift (V.Brit./Ineos),

4. Petr Vakoč (ČR/Deceuninck-QuickStep),

5. Pierre Latour (Fr./AG2R La Mondiale),

6. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe),

7. Enrico Battaglin (Tal./Kaťuša-Alpecin),

8. Marc Sarreau (Fr./Groupama-FDJ),

9. Chris Hamilton (Aust./Sunweb),

10. Michael Gogl (Rak./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 5. etape:

1. Pascal Ackermann (Nem./Bora-Hansgrohe), 18:06:30 h,

2. Mezgec +4 s,

3. Swift +16,

4. Prades +18,

5. Matej Mohorič (Slovin./Bahrajn-Merida) +20,

6. Quentin Jauregui (Fr./AG2R La Mondiale) +22,

7. Latour +23,

8. Sarreau,

9. Clément Venturini (Fr./AG2R La Mondiale),

10. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates) všetci +24



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bielsko-Biala 7. augusta (TASR) - Slovinský cyklista Luka Mezgec sa stal víťazom 5. etapy Okolo Poľska, ktorá viedla z Wieliczky do Bielsko-Bialej a merala 154 km. Zopakoval tak svoj triumf z 2. etapy. V špurte predstihol na cieľovej páske Eduarda Pradesa z tímu Movistar a Brita Bena Swifta z Ineosu.Post celkového lídra si udržal Nemec Pascal Ackermann z Bory-Hansgrohe, no pred Mezgecom má už iba štvorsekundový náskok. Etapa bola prvá súťažná od tragickej smrti Belgičana Bjorga Lambrechta. Jeho tím Lotto-Soudal uvažoval, že z podujatia odstúpi, no napokon sa rozhodol na jeho počesť pokračovať.