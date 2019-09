Slovinský deň na Vuelte, Pogačar má etapu a Roglič zvýšil náskok

Na snímke slovinský cyklista Primož Roglič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 13. etapy (Bilbao - Los Machucos, 166,4 km):

1.Tadej Pogačar (Slovinsko/UAE Team Emirates) 4:28,26 hod.

2. Primož Roglič (Slovinsko/Jumbo-Visma) rovnaký čas ako víťaz

3. Pierre Latour (Francúzsko/AG2R La Mondiale)

4. Alejandro Valverde (Španielsko/Movistar)

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar)

6. Rafal Majka (Poľsko/Bora-hansgrohe) všetci +27 sekúnd

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) +1:01 minúty

8. Gianluca Brambilla (Taliansko/Trek-Segafredo)

9. Marc Soler (Španielsko/Movistar)

10. Wilco Kelderman (Holandsko/Sunweb) všetci +1:08 minúty



Poradie po 13. etape:

1. Roglič 49:20:28 hodiny

2. Valverede +2:25 minúty.

3. Pogačar +3:01 minúty

4. Lopez +3:18 minúty

5. Quintana +3:33 minúty

6. Majka +6:15 minúty

7. Nicolas Edet (Fr./Cofidis) +7:18 minúty

8. Carl Fredrik Hagen (Nór./Lotto-Soudal) 7:33 minúty

9. Kelderman +7:39 minúty

10. Dylan Teuns (Belg./Bahrain-Merida) +9:58 minúty

Los Machucos 6. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom 13. etapy pretekov La Vuelta a Espaňa. Na kopci Los Machucos mu prenechal víťazstvo jeho krajan Primož Roglič z Jumbo-Visma, ktorý zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Tretí skončil Francúz Pierre Latour s odstupom 27 sekúnd.Dnešná etapa viedla z Bilbaa na Los Machucos a merala 166,4 km. Na trati boli štyri kopce tretej kategórie a dva druhej, no to najdôležitejšie sa podľa očakávania udialo na cieľovom kopci Alto de los Machucos. Vrchol najvyššej kategórie mal 6,5 km a priemerný profil 10,4%.Ako prvý do neho začal stúpať Francúz Pierre Latour z úniku, no skupina hlavných favoritov mala iba minútovú stratu. Štyri kilometre pred cieľom zaútočil Nairo Quintana, no nemal dostatok síl. Tých mali naopak najviac Slovinci, muž v červenom drese pre vedúceho pretekára Primož Roglič a do dneška piaty Tadej Pogačar.Krajania v závere nesúperili, Pogačar sa v celkovom poradí posunul o dve priečky.povedal do mikrofónu Eurosportu šťastný víťaz.Jeho krajan Roglič má na čele aktuálne náskok už 2:25 minúty pred Španielom Alejandrom Valverdem z Movistaru, ktorý v 13. etape skončil štvrtý. Vo štvrtok čaká cyklistov 14. etapa zo San Vicente de Barquera do Ovieda, ktorá má 188 km a rovinatý charakter.Pred etapou sa z pretekov odhlásil Talian Fabio Aru (SAE Team Emirates), ktorý utrpel svalové zranenie. Víťaz z roku 2015 figuroval v celkovom poradí na 54. mieste.