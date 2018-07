Slovinský prezident nenašiel žiadneho kandidáta na nového premiéra

Na archívnej snímke slovinský prezident Borut Pahor. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 23. júla (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor v pondelok oznámil, že nenominuje žiadneho kandidáta na nového premiéra, keďže ani jeden politický tábor nedisponuje parlamentnou väčšinou. V ďalšej fáze bude rozhodnutie o novom šéfovi kabinetu aj v rukách poslancov, približuje agentúra Reuters.Najviac hlasov vo voľbách z 3. júna získala pravicová a protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) bývalého slovinského premiéra Janeza Janšu, ktorá však nemá parlamentnú väčšinu ani dostatočný koaličný potenciál. Do slovinského parlamentu sa prebojovalo celkovo až deväť strán. Väčšina z nich koalíciu s SDS odmietla, avšak zatiaľ sa nedokázala dohodnúť ani na vzájomnom spojenectve.V prvej 30-dňovej fáze bolo rozhodnutie o nominácií nového predsedu vlády výhradne v rukách prezidenta. Ten však v pondelok formou listu zákonodarcom oznámil, že vzhľadom na chýbajúcu parlamentnú väčšinu nikoho zostavením vlády nepoverí.V druhej fáze výberu budú môcť okrem hlavy štátu navrhovať kandidátov na premiéra aj poslanci. Táto fáza potrvá 14 dní a začne sa zrejme v piatok, keď sa zíde parlament. Podľa analytikov však pravdepodobne nebude úspešná ani druhá fáza, keďže na zvolenie premiéra v nej bude potrebná absolútna väčšina z 90 poslancov.V tretej, len niekoľkodňovej fáze, ku ktorej by podľa agentúry STA mohlo dôjsť koncom augusta, bude na potvrdenie nového šéfa kabinetu potrebná už len jednoduchá väčšina prítomných zákonodarcov. Ak sa to ani v tejto fáze nepodarí, bude musieť prezident vypísať nové parlamentné voľby, a to na september alebo október.Podľa analytikov však bude zrejme v tretej fáze zvolený za premiéra líder druhej najsilnejšej strany Marjan Šarec. Ten by potenciálne mohol zostaviť koalíciu zo šiestich prevažne stredoľavých strán, ktorá by mu zaistila krehkú parlamentnú väčšinu.