Slovinský snoubordista Košir mal po prílete do Pekingu pozitívny test na COVID-19

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Čína hlási dve osoby zo slovinskej výpravy, ktoré mali po prílete do Pekingu na ZOH 2022 pozitívny test na ochorenie COVID-19. jedným z nich je snoubordista Žan Košir, ktorý v paralelných disciplínach získal na predchádzajúcich dvoch olympiádach v Soči 2014 a Pjongčangu 2018 spolu tri medaily (0-1-2).Tridsaťsedemročný rodák z mesta Kranj mal byť 4.2. spolu so zjazdárkou Ilkou Štuhecovou vlajkonosičom slovinskej výpravy počas otváracieho ceremoniálu ZOH. Teraz sa nachádza v izolácii a podstúpil druhý test, ktorý by mal potvrdiť jeho pozitivitu."Náš tím postupuje presne podľa pokynov organizátorov, preto je náš športovec v izolácii," uvádza sa vo vyhlásení Slovinského olympijského výboru, podľa ktorého Košir nemá žiadne príznak nákazy a cíti sa dobre. Snoubordista je v izolácii v špeciálnom hoteli a má k dispozícii aj náčinie na cvičenie. V izolácii zostane, až kým nebude mať dva testy po sebe negatívne.Pozitívny test mal po prílete do Pekingu aj jeden z členov realizačného tímu zjazdárskej sekcie Darko Centrih.Čínske úrady informovali, že od 4. januára mali pozitívny test na COVID-19 zatiaľ štyria športovci či členovia realizačných tímov. Zatiaľ nie je známe, či sú v tom zarátaní aj Košič a Centrih.Koronavírus potvrdili aj u ďalších 137 osôb, ktoré sú priamo napojené na blížiace sa ZOH 2022.