SLOVNAFT CUP: Ščasný dal hráčom pred odvetou v Senici jasnú úlohu

Na snímke vpravo súčasný tréner Trnavy Michal Ščasný. Foto: TASR Foto: TASR

Odvety semifinále Slovnaft Cupu 2018/19

utorok 16. apríla:

19.00 FK Senica - Spartak Trnava (rozhodujú: Chmura, Benko, Weiss)

/prvý zápas: 0:1/



streda 17. apríla:



17.00 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina (Smolák, T. Somoláni, D. Hrčka)

/prvý zápas: 1:1/

Bratislava 16. apríla (TASR) - V utorok a v stredu 16., resp. 17. apríla sa budú hrať semifinálové odvety jubilejného 50. ročníka futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2018/19. Trnava bude v Senici brániť jednogólový náskok z prvého súboja (1:0), Michalovce sa proti Žiline doma pokúsia využiť dobrú pozíciu po remíze 1:1 spod Dubňa.Žilina a Michalovce sa v priebehu niekoľkých týždňov v lige aj v pohári stretnú až štyrikrát. Prvý zápas 16. marca v lige "šošoni" zvládli excelentne a vyhrali 4:0. Potom ale doma remizovali v prvom semifinále SP 1:1, keď zareagovali na gól súpera. Po stredajšej pohárovej odvete uzavrú súboje s MFK 27. apríla v lige opäť na Zemplíne.povedal minulý týždeň Tibor Golian, asistent trénera MŠK. "Chceli sme si vybudovať pred odvetou takú pozíciu, aby sme mali šancu pomýšľať nad postupom do finále a takú pozíciu teraz máme. Doma budeme chcieť vyhrať, aby sme splnili tento cieľ. Škoda situácie, z ktorej sme inkasovali, uvidíme, či nás to bude mrzieť. Odvetu môže ovplyvniť aj to, že sa nebude hrať na umelej tráve ako v Žiline, ale na prírodnej," uviedol tréner MFK Anton Šoltis. Žilina v "generálke" na odvetu v lige prehrala doma so Slovanom 0:3 a umožnila mu majstrovské oslavy. Michalovce prehrali v Ružomberku 0:1.Trnava bude na Záhorí hájiť tesný náskok. V lige sa naladila ziskom bodu v Podbrezovej (0:0).povedal lodivod "andelov" Michal Ščasný po sobotňajšom súboji v Podbrezovej. Senica v lige bojuje zubami- nechtami o záchranu, po prvom jarnom víťazstve na domácom trávniku stráca na predposledný ViOn Zlaté Moravce len bod. V uplynulých troch ligových zápasoch získala sedem bodov. Aj v pohári sa jej až na prehru v Trnave doposiaľ darilo. Zverenci Ricarda Chéua už musia preladiť na odvetu.povedal pre klubový web 31-ročný Carlos Daniel Kay, ktorý sa gólovo presadil v druhom ligovom zápase za sebou.Zápasy semifinále sa hrajú na dva zápasy. O postupujúcom družstve v stretnutiach semifinále SP rozhoduje: 1. vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí, 2. lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí, 3. vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera, 4. kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle PF (nepredlžuje sa). Finále sa bude hrať 1. mája na štadióne v Nitre.