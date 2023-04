Sľubujú jednu vec a robia úplne inú, kritizuje Danilov predstaviteľov zo spojeneckých krajín

Únik spravodajských informácií

Systémy protivzdušnej obrany Patriot

18.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajina spustí protiofenzívu proti ruským silám, keď bude pripravená, ale je len otázka času, kedy dosiahne potrebnú úroveň vojenskej pripravenosti, aby tak urobila.V rozhovore pre agentúru AP to povedal tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov Poznamenal, že spojenci pomáhajú ukrajinskej vláde dosiahnuť úroveň technického vybavenia potrebného na začatie útoku, dodávajú ťažké obrnené vozidlá a muníciu.Danilov však taktiež vyjadril aj frustráciu z toho, že niekedy predstavitelia zo spojeneckých krajín „sľubujú jednu vec a robia úplne inú". Bližšie ich nekonkretizoval.V súvislosti s veľkým únikom amerických spravodajských informácií Danilov podotkol, že Ukrajina to nepovažuje za vážne ohrozenie budúcej ofenzívy, pričom zdôraznil, že Kyjev s nikým nezdieľa príliš citlivé informácie.„Ak si niekto myslí, že niekomu podávame hlásenia, tak sa hlboko mýli," povedal a dodal, že o takýchto citlivých bezpečnostných záležitostiach sa rozhoduje na uzavretých stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a „až tam sa rozhodne, kedy, akým smerom, akým tempom oslobodíme naše územie".Spomenuté uniknuté dokumenty obsahujú informácie o Ukrajine, vrátane toho, ako ukrajinskej protivzdušnej obrany dochádzajú zásoby rakiet. Danilov odmietol komentovať súčasné ukrajinské zásoby zbraní a povedal len, že „to bude stačiť na obmedzenie Ruska".Naznačil tiež, že na Ukrajinu už dorazili americké systémy protivzdušnej obrany Patriot . Danilov zostáva presvedčený, že Ukrajina dokáže oslobodiť okupované územia. „Porazíme Rusko," povedal. „Ak máte silného vnútorného ducha, určite vyhráte. A my sme ho vždy mali silného. To je niečo, čo Rusov vždy rozčuľovalo."