SĽUK ani Peter Bič Projekt nevystúpi na oslavách zvrchovanosti, obec porušila zmluvu a dôvodom je aj logo strany Smer-SD

aktualizované 11. júla 10:25



Logo strany Smer-SD

Zasiahnutí sú aj umelci

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) mal vystúpiť 16. júla v obci Stará Bystrica na oslavách zvrchovanosti. Dňa 10. júla sa ale dozvedeli z medializovaných informácií, a tiež z webstránky obce, že obec porušila zmluvu, ktorú s ňou uzatvorili. Uviedol to v tlačovej správe generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar.Obec podľa neho porušila bod, v ktorom sa uvádza, že počas realizácie predmetu zmluvy sa nebude spájať názov ani logo SĽUK-u so žiadnou politickou stranou, organizáciou ani spoločnosťou. Tento bod bol podľa SĽUK-u hrubo porušený a na podujatí nevystúpi.Na webstránke obce je v časti s informáciami k oslavám uvedené okrem loga SĽUK-u aj logo strany Smer - sociálna demokracia. Rovnako sa v texte spomína aj vystupovanie predstaviteľov politických strán. Hamar uviedol, že SĽUK o týchto okolnostiach nemal až do 10. júla žiadne informácie.Dodal, že bez overenia daných informácií sa na sociálnych sieťach začali šíriť nenávistné komentáre týkajúce sa predmetného vystúpenia, k čomu prispeli aj príspevky na sociálnych sieťach. Poniektoré z týchto príspevkov boli aj od iných politických strán.SĽUK vyjadril hlboké znepokojenie a rozhorčenie nad takýmto správaním. Podľa nich veľmi zasiahlo celú inštitúciu i samotných umelcov.Zároveň vyzývajú médiá, aby prispeli k ochrane ich slobodnej tvorby a myslenia, a tiež demokratických hodnôt, ktoré v SĽUK-u uznávajú.Neúčasť na programe deklaruje aj ďalší z vystupujúcich - skupina Peter Bič Projekt. Podľa ich vyjadrenia na sociálnej sieti neboli organizátorom informovaní o charaktere podujatia.Po správach od fanúšikov a zhliadnutí plagátu sa rozhodli na podujatí nevystúpiť, keďže podľa ich vyjadrenia hrajú a budú hrať pre svojich fanúšikov, nie pre politikov.