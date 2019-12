Služby a súkromný sektor v Británii zaznamenali v novembri pokles

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. decembra (TASR) - Dominantné odvetvie britskej ekonomiky, sektor služieb, zaznamenalo v novembri pokles aktivity na najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Ukázali to spresnené výsledky prieskumu spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS).Konečný index nákupných manažérov (PMI) zo sektora služieb v Spojenom kráľovstve sa v novembri znížil na 49,4 bodu z 50 bodov v októbri.Spresnená hodnota indexu je síce vyššia ako 48,6 bodu pri rýchlom odhade, ale dostal sa pod hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.Prieskum ukázal, že neistota v domácej politike opäť viedla k opatrným podnikovým a spotrebiteľským výdavkom. A nové objednávky sa znížili najstrmšie za tri roky, pričom objednávky zo zahraničia klesli najviac od začiatku sledovania tohto čiastkového indexu v septembri 2014. Dôvodom sú nejasnosti spojené s brexitom, čo spôsobilo odklad investícií.Aj spresnený kombinovaný index, ktorý zahŕňa sektor služieb aj výroby, v novembri klesol síce menej, a to na 49,3 bodu, namiesto na 48,5 bodu, z 50 bodov v októbri, ale dostal sa pod hranicu rastu a je najnižší od júla 2016.Výsledky prieskumu sú tak ďalším zo série negatívnych údajov o slabej aktivite britských firiem pred predčasnými voľbami 12. decembra. Stav hospodárstva však zohráva len malú úlohu vo volebnej kampani, ktorej dominujú budúce vzťahy Británie s Európskou úniou a prísľuby zvýšených výdavkov na verejné služby.Tieto výsledky však naznačujú, že piata najväčšia ekonomika sveta v poslednom štvrťroku 2019 medzikvartálne klesne o 0,1 %.