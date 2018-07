Služby externého advokáta sú lacnejšie, tvrdí Úrad vlády SR

Na archívnej snímke rokovanie vlády SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 31. júla (TASR) – Pri výbere advokátky Michaely Törökovej postupoval Úrad vlády (ÚV) SR podľa zákona. Jej právne služby bude čerpať iba v takom rozsahu, v akom budú potrebné. Mesačná prevádzka právneho odboru by predstavovala neporovnateľne vyššie náklady ako využívanie služieb externého advokáta. V reakcii na kritiku opozície to uviedol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.napísal ÚV SR v stanovisku. Advokátka ho už zastupovala v spore s Apollo Business Centrom alebo so spoločnosťou Kochman Information & Services.Zamestnanci ÚV SR s kvalifikáciou v odbore právo majú vlastnú rozsiahlu agendu, pričom plnia odborné úlohy v oblasti prípravy a tvorby legislatívy, zabezpečenia činnosti vlády, prípravy materiálov na rokovanie vlády alebo kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády, reagoval ÚV SR.ÚV SR tiež pripomenul, že rozhodnutie o tom, akým spôsobom budú zabezpečené právne služby, nepatrí do kompetencie predsedu vlády, ale do kompetencií vedúceho Úradu vlády SR. Táto funkcia však v súčasnosti nie je obsadená, kompetencie boli preto prevedené na jeho zástupcu.Úrad vlády SR reagoval na žiadosť Veroniky Remišovej (OĽaNO), ktorá ho v pondelok (30.7.) vyzvala, aby vysvetlil, prečo nevyužíva svoje vlastné právne kapacity, ale zazmluvňuje externé právne služby. Podľa OĽaNO je advokátka Michaela Töröková funkcionárovi Martinovi Glváčovi (Smer–SD), strana preto podozrieva ÚV SR z klientelizmu.