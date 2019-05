Služby inkasa pohľadávok vrátia firmám 10 % celkových príjmov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Až 10 % celkových príjmov firiem sa vracia späť do ich cash flow v prípade, že využívajú služby inkasa pohľadávok. Bez nich by boli tieto peniaze nevymožiteľné. Odhalila to štúdiaspoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok. Respondenti na Slovensku tiež potvrdili, že 42 % z nich využíva poskytovateľov služieb inkasa pohľadávok.Situácia v platobnej disciplíne na Slovensku je pritom veľmi nepriaznivá. Spoločnosť zaznamenala za minulý rok najhoršie dáta za celú Európu a až 27 % platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec. Firmy tak trpia stratou zisku, majú vyššie úrokové náklady či výpadky v cash flow.zdôrazňuje konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.Podľa jeho slov je vhodné obrátiť sa na profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Peniaze, ktoré tak klienti získajú od svojich dlžníkov, môžu využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii.uzavrel Šoltes.