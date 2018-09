Služby včasnej intervencie pomôžu rodinám s postihnutými deťmi

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Viničky v Nitre začalo od 20. septembra 2018 poskytovať služby včasnej intervencie. ZSS, ktorého zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), svojim klientom ponúka špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a rôzne preventívne aktivity. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 20. septembra (TASR) – Špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a rôzne preventívne aktivity začalo ponúkať svojim klientom Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Viničky v Nitre. Ide o služby včasnej intervencie, ktoré bude ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) poskytovať bezplatne.Aj vďaka tomu je táto služba dostupná každej rodine so zdravotne postihnutým dieťaťom, ktorá potrebuje pomoc.uviedla pracovníčka služieb včasnej intervencie Mária Juríková.Ako doplnila, služba bude ponúkať klientom podporu, pomoc a sprevádzanie rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom. Bude tiež poskytovať základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácie a preventívno-podporné aktivity.Súčasťou služieb bude aj špeciálne pedagogické poradenstvo zamerané na hry a činnosti, ktorými je podporovaný vývin dieťaťa. Rodinám budú pracovníci pomáhať aj pri výbere predškolského a školského zariadenia a stimulovať vývoj dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou aktivít bude aj poradenstvo fyzioterapeuta pri cvičení a polohovaní dieťaťa a tiež pomoc pri výbere a zaobstarávaní rehabilitačných a stimulačných pomôcok.V rámci svojich služieb bude ZSS Viničky pomáhať aj pri kontaktoch s odbornými pracoviskami a odborníkmi z oblastí zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti a pri komunikácii s rôznymi inštitúciami. Zároveň bude podporovať integráciu dieťaťa a rodiny do spoločnosti a vytvárať priestor pre podporné rodičovské skupiny.