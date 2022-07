Slyško je ďalším kandidátom na predsedu Žilinského kraja, už piaty v poradí (video)

aktualizované 7. júla 2022, 12:02



Základom je cestná infraštruktúra

Potrebný je nový vietor



Kandidáti v Žilinskom samosprávnom kraji

Slyško je v poradí piatym oficiálnym uchádzačom o post predsedu ŽSK. Strana Smer - sociálna demokracia nominovala dvojnásobného žilinského primátora Igora Chomu , Kresťanskodemokratické hnutie súčasného podpredsedu ŽSK Igora Janckulíka a kandidatúru ohlásil aj František Drozd za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Svoju snahu obhájiť predsednícky post už potvrdila aj súčasná županka Erika Jurinová

7.7.2022 (Webnoviny.sk) -Kandidátom strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je Peter Slyško, šéf Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Na tlačovom brífingu v Čičmanoch (okres Žilina) to oznámil predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini Slyško podľa vlastných slov chce ponúknuť pri riešení problémov v kraji svoje manažérske schopnosti, ktoré získal pri pôsobení v Slovenských liečebných kúpeľoch Rajecké Teplice. V prvom rade sa bude snažiť vylepšiť cestnú infraštruktúru.„Každý z regiónov v kraji je iný a má svoje špecifiká. Ak však chceme mať kraj súdržný, tak kvalitná cestná infraštruktúra je základ. Je to síce ťažká téma, ale musíme ju riešiť a nemôžeme čakať, že to niekto urobí za nás,“ skonštatoval Slyško.Predseda strany Hlas-SD pri zmienke o už známych kandidátov na post župana vyhlásil, že ŽSK potrebuje pri svojom riadení nový vietor.„Dôležité je prinášať do politiky nové tváre a nových ľudí, ktorí sa dokážu adaptovať na výzvy 21. storočia, pretože svet je dnes už úplne iný ako pred desiatimi rokmi. Obávam sa, že ľudia minulosti, ale aj nie úplne úspešnej prítomnosti nemôžu ponúknuť ten správny recept na posunutie Žilinského samosprávneho kraja dopredu,“ uviedol Pellegrini.