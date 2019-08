Smalling na odchode z Man United, vraj súhlasil s hosťovaním v AS Rím

Anglický hráč Chris Smilling, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový obranca Chris Smalling je na odchode z Manchestru United. Dvadsaťdeväťročný stopér údajne súhlasil s hosťovaním v AS Rím. Informoval o tom portál Manchester Evening News.Smalling pôsobí na Old Trafford desiaty rok, v tejto sezóne však zatiaľ nedostal príležitosť. Jeho pozícia v tíme sa otriasla najmä po letnom príchode Harryho Maguirea za rekordných 80 miliónov libier. Okrem AS Rím majú záujem o jeho služby aj AC Miláno či Fiorentina.