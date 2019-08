Smalling odišiel z Manchestru United na hosťovanie do AS Rím

Chris Smilling, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 30. augusta (TASR) - Anglický futbalový obranca Chris Smalling odišiel z Manchestru United na ročné hosťovanie do AS Rím. Taliansky klub za jeho služby zaplatil tri milióny eur.Dvadsaťdeväťročný stopér pôsobil na Old Trafford deväť rokov, v prebiehajúcej sezóne však nedostal príležitosť. Jeho pozícia v tíme sa otriasla najmä po letnom príchode Harryho Maguirea za rekordných 80 miliónov libier. Okrem AS Rím mali záujem o jeho služby aj AC Miláno či Fiorentina.citovala ho agentúra AFP.Smalling odohral za United 323 zápasov a dvakrát s ním vyhral Premier League. Na konte má aj 31 štartov v reprezentačnom drese.