Smart kontajnery ako súčasť inovatívneho strojárstva!

7.10.2020 (Webnoviny.sk) -Žiaľ v súčasnosti je slovenský priemysel veľmi jednostranne orientovaný na výrobu automobilov. V prepočte na 1000 obyvateľa ich vyrábame najviac na svete. Pritom na Slovensku sú okrem automobiliek a ich dodávateľov aj ďalšie inovatívne strojárske spoločnosti. Roky napĺňajú vízie Priemyslu 4.0 aj v iných segmentoch, napríklad hydraulika a motory, obrábacie stroje, výroba potravinárskych liniek, železničných vagónov alebo veľkoobjemových chytrých kontajnerov.Práve na výrobu technologických kontajnerov sa už od roku 2008 špecializuje nitriansky CONSTAHL s.r.o., ktorý patrí pod krídla slovenského investičného holdingu M-MARKET a.s. Kontajnery ako také vznikli okolo roku 1956 a dnes si bez nich nemožno predstaviť logistiku, rozvoj globálneho obchodu, stavebníctvo, maloobchod a mnohé ďalšie odvetvia. Globálna pandémia ešte zvýraznila potrebu bezpečných, samostatných a nezávislých kontajnerových modulov. Vo výrobnom programe firmy CONSTAHL sú napr. agregátový kontajner, technologický kontajner, alebo kontajner pre kogeneračnú jednotku. Kontajnery teda slúžia ako funkčný bezpečný objekt pre rôzne agregáty aj s príslušnými technológiami, ale aj pre čerpacie a kompresorové stanice.Pomer progresívneho strojárenstva v Nitrianskom kraji je najnižší spomedzi krajov na Slovensku (len 22 %, podľa SARIO). CONSTAHL sa venuje výrobe špeciálnych kontajnerov, ktorých zváranie, stavba, lakovanie a vybavenie je vykonávané ľuďmi - špecialistami v daných oboroch. "Sme hrdí na to, že zvyšujeme podiel firiem v inteligentnej výrobe v Nitre a okolí. V spoločnosti CONSTAHL pôsobia iba profesionáli a špičkoví špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka nim patrí firma medzi rešpektovaných výrobcov špeciálnych kontajnerov v stredoeurópskom regióne," uvádza predseda predstavenstva a prezident holdingu M-MARKET , a.s.. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 zachytený v prenájme nehnuteľností, ďalej v správcovských a developerských činnostiach a tiež facility managemente. Medzi známy projekt spoločnosti patrí sieť nákupných a obchodných centier KOCKA. Je hrdým správcom Nadácie M-MARKET