Smartfón, notebook či tablet? Moderné technológie pre seniorov ako prirodzená súčasť dňa

Virtuálne interakcie ovplyvňujú aj naše sociálne vzťahy

18.11.2020 (Webnoviny.sk) -Predstava o tom, že generácia seniorov ma k digitálnym technológiám averziu, je mylná. Predstavujú početnú skupinu používateľov a mnohí majú k virtuálnemu svetu blízky vzťah. Nemusia poznať všetky novinky ani aplikácie, ale môžu sa to jednoducho naučiť. Udržať krok s výdobytkami modernej doby a neustále vyvíjajúcimi sa technológiami môže byť zaujímavé i zábavné. Nadobudnutie základných zručností v oblasti digitálnej gramotnosti môže podporiť efektivitu v ich celkovom fungovaní. Technológie výrazne pomáhajú získavať informácie, zvyšujú produktivitu, pomáhajú spoľahlivejšie sa rozhodovať a byť v kontakte s inými. Pri správnom využití môže byť život s nimi bohatší aj zábavnejší.Aktívne starnutie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je o optimalizácii príležitostí pre zdravie aj o podpore kvality života. Znamená to neprestať sa zúčastňovať na sociálnych, ekonomických, kultúrnych, spirituálnych aj spoločenských záležitostiach. Správne využívanie digitálnych technológií môže podporiť osobnú pohodu aj celkovú kvalitu života seniorov. Obohacuje nás aj pri zapájaní sa do aktivít v rôznych sférach života aj medziľudských vzťahov. Žijeme v rýchlomeniacej sa spoločnosti, stretávame sa so službami a zdrojmi, ktoré sú prístupné len digitálnymi prostriedkami, preto podpora sociálneho začlenenia seniorov a prepojenia je podstatná.Jedným z kľúčov k tomu, aby seniori zostali v spojení s vonkajším svetom, je využitie technológií v komunite a podpora ich používania pri vzdelávaní alebo len tak pre zábavu. Dôležitý je prístup na internet, ktorý ponúka viaceré výhody. Seniori môžu hrať hry, počúvať hudbu, pozerať videá aj učiť sa. Digitálne technológie nielen že pomôžu zostať informovanými, ale umožnia byť v kontakte s rodinami, blízkymi i priateľmi. Aktuálne v čase pandémie uľahčujú vyrovnávať sa so sociálnou izoláciou. Absencia možností pre komunikáciu totiž môže podnietiť zvýšené pocity odčlenenia aj osamelosti. Dôležité je preto zvýšiť zaangažovanosť a pomáhať seniorom zostať v kontakte. Prípadnú počiatočnú frustráciu z používania nových technológií môžeme odstrániť správnou motiváciou, trpezlivosťou i ľudským prístupom.Jeseň života môže byť aktívna a súčasné technológie nemusia predstavovať prekážku ani v zariadeniach pre seniorov. A práve takým je Agapé Senior Park, ktorý predstavuje progresívne miesto pre seniorov 21. storočia. Okrem nadštandardného ubytovania v ňom každý dostane profesionálnu starostlivosť ktorú, potrebuje. Samozrejmosťou je individuálny prístup, každodenná aktivácia, socializácia ako aj vytváranie komunít v rámci podpory zdravia a celkovej radosti zo života.Informačný servis