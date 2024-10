Sme pripravení pomôcť vybudovať štátny register, hovorí riaditeľ Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek o.z.

prevádzkuje register darcov pupočníkovej krvi,



prevádzkuje Program indikovaných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi, ktorý je pre rodičov bezplatný,



bezplatne spracováva krvotvorné bunky z kostnej drene a periférnej krvi na transplantácie pre detských pacientov NUDCH v Bratislave.



23.10.2024 (SITA.sk) -Občianske združenie Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (Ďalej iba SRPKB) vzniklo v roku 1997 a od svojho vzniku sa riadi platnou slovenskou a európskou legislatívou."Súčasnú znevažujúcu kampaň považujeme za cielenú snahu o našu diskreditáciu. Princíp fungovania verejných registrov je všade na svete identický a je plne transparentný - ak akékoľvek zdravotnícke zariadenie požiada pre kompatibilného pacienta o jednotku pupočníkovej krvi z registra, jej vydanie je riadne zdokumentované a celý proces prebieha v súlade s platnými slovenskými a európskymi predpismi. Cena za vydanie jednotky je 2 000 EUR a pokrýva náklady na odber, spracovanie, vyšetrenia, dlhodobé skladovanie v štandardizovaných podmienkach a transport. Celkové náklady na liečbu pacienta sú samozrejme vyššie a závisia od diagnózy pacienta a tomu zodpovedajúcemu zloženiu tímu špecialistov, dĺžky liečby, konkrétneho centra." vysvetľuje riaditeľ registra MUDr. Zohdy Hamid a dodáva: "V niektorých krajinách je viac registrov, v iných len jeden. Ak by sa niektorá slovenská štátna organizácia rozhodla ísť cestou vybudovania štátneho registra, sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť vrátane poradenstva pri začlenení do medzinárodných registrov a pri vytváraní adekvátnej infraštruktúry."Pupočníková krv sa neodoberá pri viac ako 90 % pôrodov a likviduje sa spolu s placentou ako biologický odpad. Na Slovensku sa každý mesiac narodí približne 4500 detí. Prostredníctvom pôrodníc oslovuje register mesačne približne 60 rodičiek s prosbou o darovanie pupočníkovej krvi. Hlavným cieľom je rozšíriť register darcov vzhľadom na to, že klinické štúdie preukázali terapeutický účinok pupočníkovej krvi pri poškodení mozgu u detí. Očakávame, že čoskoro budú dokončené štúdie, ktoré potvrdia podobný účinok u dospelých pacientov s ischemickým poškodením mozgu. SRPKB je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi World Marrow Donor Association (WMDA) a k januáru 2023 má v medzinárodnej databáze zaradených viac ako 1 500 jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré sú k dispozícii pre pacientov z celého sveta na transplantáciu krvotvorných buniek. SRPKB je tiež súčasťou medzinárodnej výmennej siete EMDIS.SRPKB realizuje viaceré verejnoprospešné aktivity:Informačný servis