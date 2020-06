Sme rodina a Progresívne Slovensko si zvolia predsedov, o funkciu sa opäť uchádzajú Kollár aj Truban

Po voľbách obsadili viaceré posty

Silnejúca podpora členov hnutia

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentné hnutie Sme rodina a mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v sobotu čaká voľba predsedov. Súčasným lídrom Sme rodina je predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ktorý sa opätovne uchádza o túto funkciu. Do čela PS kandiduje doterajší predseda Michal Truban a podpredsedníčka hnutia Irena Biháriová.Hnutie Sme rodina sa vo voľbách do NR SR z 29. februára umiestnilo na treťom mieste so ziskom 8,24 percenta hlasov. Spolu s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a stranami Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí vytvorili vládnu koalíciu, v ktorej hnutiu Sme rodina po koaličných rokovaniach pripadli tri vládne posty.Milan Krajniak obsadil funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Andrej Doležal sa stal ministrom dopravy a výstavby a Štefan Holý bol vymenovaný do funkcie podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie.Sme rodina bude na sobotňajšom sneme, ktorý sa začína o 11:00 v priestoroch Bratislavského hradu, potvrdzovať na čele hnutia súčasného predsedu Borisa Kollára.Okrem toho budú členovia a delegáti voliť generálneho manažéra, ôsmich členov predsedníctva, členov Ústrednej revíznej komisie a členov Rozhodcovskej komisie.Voľba predsedu čaká aj hnutie Progresívne Slovensko. To vo voľbách do NR SR kandidovalo vo koalícii so stranou Spolu – občianska demokracia (Spolu) . Brány parlamentu sa im však prekročiť nepodarilo, keďže získali 6,96 percenta hlasov voličov, pričom na vstup do parlamentu museli ako koalícia získať minimálne sedem percent.Lídri koalície Miroslav Beblavý (Spolu) a Michal Truban (PS) po neúspechu vo voľbách vyvodili politickú zodpovednosť a strany začali znova fungovať ako dva samostatné politické subjekty. Beblavý sa vzdal funkcie predsedu Spolu a oznámil svoj definitívny odchod z politiky. Truban vyhlásil, že hnutie PS povedie do novej voľby predsedu, no opätovne sa už o túto funkciu uchádzať nebude.Po pár mesiacoch však zmenil názor a 15. mája oznámil svoju kandidatúru za predsedu hnutia. Odôvodnil to silnejúcou podporou členov hnutia voči jeho osobe.„Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a napísal, kde všade sme spravili chyby, a kde všade som spravil chyby aj ja osobne. Postupne mi ale členovia začali písať, aby som opäť kandidoval, že zodpovednosť som prijal ale na sneme mi chcú dať vysvedčenie, a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PS a mať viacerých kandidátov na predsedu,” ozrejmil v polovici mája Truban.Okrem neho sa o post lídra PS uchádza aj podpredsedníčka hnutia Irena Biháriová, ktorá vo februárových parlamentných voľbách kandidovala na spoločnej kandidátke PS/Spolu zo štvrtého miesta. Snem, ktorý sa bude konať elektronicky, zvolí okrem predsedu aj nových predsedov a členov predsedníctva PS.