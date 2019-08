Sme rodina: Agrorezort je vedený do stavu totálneho úpadku

Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Foto: PrtScr/Facebook J. Karahuta Foto: PrtScr/Facebook J. Karahuta

Bratislava 12. augusta (TASR)

Bratislava 12. augusta (TASR) - Posledné výsledky salda zahraničného obchodu SR za obdobie január až máj 2019 jednoznačne potvrdzujú skutočnosť, že rezort pôdohospodárstva je vedený do stavu totálneho úpadku. Jediným cieľom jeho vedenia je naplnenie ekonomických očakávaní úzkej skupinu agropodnikateľov napojených na Slovenskú národnú stranu (SNS) pred skutočnými ekonomickými záujmami a potrebami spoločnosti. Uviedlo to opozičné hnutie Sme rodina v reakcii na zverejnené aktuálne saldo obchodu s agrokomoditami.Saldo zahraničného obchodu za obdobie od roku 2016, teda od nástupu ministerky Gabriely Matečnej (SNS), dosahovalo podľa hnutia každoročne nové záporné historické maxima a dnes je všetkým jasné, že výsledkom zahraničného obchodu s agrokomoditami za rok 2019 bude záporné saldo vo výške minimálne 1,75 miliardy eur.zdôraznilo tlačové oddelenie hnutia.uviedol vedúci pracovnej skupiny hnutia pre pôdohospodárstva, potravinárstvo a regionálny rozvoj Jaroslav Karahuta. Riešenie pre zastavenia úpadku rezortu pôdohospodárstva a naštartovania procesov zabezpečenia potravinovej sebestačnosti má hnutie podľa neho podrobne spracované v Stratégii 2030, ktorú predstaví už v septembri tohto roku.Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora informovala, že saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v období január až máj 2019 pasívne, a to v hodnote 769,5 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 5,7 %. Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 25,1 %, u potravín, nápojov a tabaku o 5,6 % a u tukov a olejov o 10,1 %, znížilo sa pri rastlinných výrobkoch o 20,3 %.