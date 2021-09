Sme rodina bude mať o piatich poslancov viac, podľa Kollára sa treba dohodnúť na prerozdelení postov vo vláde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - V krátkom čase bude mať hnutie Sme rodina 22 členov poslaneckého klubu. Predseda Národnej rady SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár to povedal v relácii RTVS O 5 minút 12.V súčasnosti je v klube Sme rodina 17 poslancov. Kollár zároveň nechcel menovať konkrétnych poslancov, ktorí by mali prejsť do jeho klubu.Kollár tak odpovedal na otázku, čo by sa stalo, ak by strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiadala post predsedu parlamentu, po tom, čo sa stala druhou najsilnejšou stranou v koalícii.V súvislosti s odchodom šiestich poslancov strany Za ľudí do strany SaS Kollár zdôraznil, že bude potrebné opätovne otvoriť koaličnú zmluvu a dohodnúť sa na prerozdelení postov vo vláde.