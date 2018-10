Sme rodina chce atraktívnejší systém duálneho vzdelávania

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) - Nastaviť nové podmienky a motiváciu pre zamestnávateľov, a to zavedením viacerých úľav, je cieľom návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý predložili opoziční poslanci zo Sme rodina. O právnej norme diskutovalo plénum v závere štvrtého rokovacieho dňa 35. schôdze Národnej rady SR.Právna norma má vypustiť započítavanie motivačných a podnikových štipendií z posudzovaných príjmov pri nároku na pomoc v hmotnej núdzi, znížiť základ dane z príjmov pre daňovníka, ktorý poskytne viac ako 400 hodín praktického vyučovania, o 6400 eur na žiaka alebo ak poskytne viac ako 200 hodín praktického vyučovania - zníženie daňového základu o 3200 eur na žiaka ročne. Zároveň sa má umožniť zamestnávateľovi nahradiť žiaka, s ktorým bola ukončená učebná zmluva, iným žiakom, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania.Ďalšími opatreniami sú zaviesť možnosť výkonu praktického vzdelávania a zamestnania pre žiakov aj cez školské prázdniny bez nutnosti krátiť obdobie školského vyučovania. Zároveň žiakovi má patriť odmena najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy. Posledným bodom je rozšíriť možnosti koordinácie kariérneho poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, prehĺbiť spoluprácu medzi základnými školami, strednými školami a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.Hnutie zdôrazňuje, že do duálneho vzdelávania sa zapojilo iba 85 škôl a 490 firiem. V roku 2017 bolo dokopy 49.987 absolventov všetkých stredných škôl a iba menej ako dve percentá z nich absolvovalo štúdium v rámci systému duálneho vzdelávania. Teda 998 žiakov." ozrejmil predseda Sme rodina Boris Kollár.Jeho stranícka kolegyňa Adriana Pčolinská sa domnieva, že podporou systému duálneho vzdelávania získavame dvakrát.dodala.Poslanci sa do lavíc vrátia v pondelok (22.10.) o 10. hodine, Pokračovať budú diskusiou o neprerokovaných bodoch.