Sme rodina chce registrovaným gamblerom zakázať aj stávkové kancelárie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Hnutie Sme rodina - Boris Kollár chce osobám evidovaným v registri vylúčených osôb zakázať stávkovanie v stávkových kanceláriách. Po marcovom nadobudnutí platnosti zákona o hazardných hrách sa podľa hnutia ľudia zapísaní z najrôznejších dôvodov v tomto registri presunuli do stávkových kancelárií. Návrh predloží skupina poslancov hnutia na septembrovú schôdzu parlamentu.vysvetlil dôvody návrhu zmeny zákona poslanec Peter Pčolinský.Obmedzenia ľudí zapísaných v registri vylúčených osôb by hnutie Sme rodina po novom rozšírilo aj na stávkové hry. Pre prevádzkovateľa by následne vznikla povinnosť zamedziť prístup k hazardu osobám, ktoré už sú evidované v tomto registri.uviedol predseda hnutia Boris Kollár.Nový zákon o hazardných hrách platí na Slovensku od začiatku marca. Register vylúčených osôb obsahuje ľudí s diagnózou patologického hráča, ľudí poberajúcich niektoré sociálne dávky, odsúdených pre neplatenie výživného, ale aj tých, čo sa dali zapísať dobrovoľne.