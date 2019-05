Sme rodina chce umožniť pacientom súdiť sa bez poplatkov

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. mája (TASR) - Pacienti, prípadne pozostalí pacientov, by sa mohli súdiť bez poplatkov. Umožniť im to majú zmeny Civilného sporového poriadku a zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktoré predložili poslanci Sme rodina na májovú schôdzu parlamentu.Podľa ich návrhu by mohli byť pacienti či ich pozostalí oslobodení od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.Novely majú odstrániť existujúcu nerovnováhu medzi stupňom ochrany spotrebiteľa a stupňom ochrany osoby poškodenej v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako špecifickej služby, respektíve pozostalých po týchto osobách.vysvetľuje Sme rodina.Poslanci chcú tiež zaviesť príslušnosť súdov v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a tiež v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci.objasnili poslanci. Zmena miestnej príslušnosti súdov by mala podľa Sme rodina prispieť k skvalitneniu rozhodovania.