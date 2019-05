Sme rodina kritizuje koalíciu za odmietnutie jej noviel

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina kritizuje koalíciu za to, že v parlamente nepodporila zmeny týkajúce sa nahliadania pozostalých do dokumentov týkajúcich sa ich zomrelých blízkych. Plénum vo štvrtok odmietlo novely z dielne Sme rodina. Poslanci hnutia navrhovali zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca, a taktiež navrhovali, aby po smrti pacienta mali oprávnené osoby možnosť nahliadnuť aj do protokolu z pitvy a vyhotoviť si z neho fotokópie. Podobné prekážky chceli odstrániť aj zmenami v Civilnom sporovom poriadku.vyhlásil líder hnutia Boris Kollár.Rodičia, ktorým zomrelo dieťa po pochybeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prišli do parlamentu, aby pripomenuli, že prístup k informáciám o zosnulom je podľa súčasne platného zákona pre pozostalých prebyrokratizovaný a komplikovaný.Hnutie tiež chcelo, aby boli pacienti či ich pozostalí oslobodení od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Dosiahnuť to chceli novelami Civilného sporového poriadku a zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.