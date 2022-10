Sme rodina navrhuje poskytovať pomoc cestovnému ruchu na zníženie následkov COVID-19 aj po v budúcom roku

Schéma štátnej pomoci

Podpora cestovného ruchu

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Odvetvie cestovného ruchu by mohlo dostávať finančnú podporu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 nielen do konca tohto roka, ale aj neskôr.Doplniť sa má príspevok na pomoc podnikom v tomto sektore v súvislosti s nepriaznivými ekonomickými vplyvmi. Umožní to návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložili poslanci Národnej rady SR Miloš Svrček Ľudovít Goga (všetci Sme rodina). Zmeny majú po schválení nadobudnúť účinnosť 15. decembra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR by malo mať možnosť pripravovať schémy štátnej pomoci, schémy minimálnej pomoci alebo návrh na poskytnutie ad hoc pomoci podľa osobitného predpisu podnikom v cestovnom ruchu na zníženie ekonomických dopadov.Ministerstvo podľa návrhu novely pripraví a cez Protimonopolný úrad SR (PMÚ) zašle Európskej komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci podnikom v cestovnom ruchu.Prípadne pripraví a zašle PMÚ žiadosť o stanovisko k schéme minimálnej pomoci alebo k ad hoc pomoci v sektore cestovného ruchu určenej na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami.Úprava zákona o podpore cestovného ruchu má tiež zabrániť zániku oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré aj bez nesplnenia povinnosti o svojom založení čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19. Zo zákona má byť vypustená povinnosť preukazovať splnenie podmienok založenia do konca tohto roka.Podľa súčasných pravidiel oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí, alebo miest, či mestské častí v Bratislave a Košiciach, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na ich území v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť najmenej stotisíc prenocovaní.Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, resp. miest, ak celkový počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na ich území v predošlom roku dosiahol minimálne 250-tisíc.